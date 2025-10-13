Ihmiset

Johtaja Matti Rautkivi syö nykyään kolme kertaa päivässä: aamiaisen, lounaan ja päivällisen. Yrityskampuksen ravintolassa on hyvä salaattipöytä. – Iltakuuden jälkeen en laita suuhun muuta kuin hammasharjan, Rautkivi sanoo. Kuva: Timo Korhonen

Kun insinööri Rautkivi muutti ruokavalionsa, työhön kuluva aika puolittui – johtajien vaikea myöntää väsymystään

Mielenterveysperusteisilla poissaoloilla on yhteys johtamiseen. Mehiläisen työelämätutkimuksen mukaan jopa kaksi kolmesta johtajasta pitää heihin kohdistuvia odotuksia kohtuuttomina. Kaksi johtajaa kertoo, miten he selviävät työpaineista.

Pauli Reinikainen ja Marjo Oikarinen Kainuun Sanomat

Kaksi vuotta sitten johtaja Matti Rautkivi, 43, muutti ruokavalionsa totaalisesti.

Hän kertoo olleensa se tyypillinen diplomi-insinöörimies, joka rakastaa lihaa. Neljänkymmenen vuoden ajan hän laittoi suuhunsa ihan mitä sattuu. Sitten hän päätti kokeilla, miltä kasvisruokavalio tuntuisi.

– Aloituksen