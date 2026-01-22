Paikallisuutiset

Kainuun keskussairaala sai suositteluindeksistä täydet 100 pistettä. Kuva: Juha Neuvonen / Arkisto

Lääkäriliitto ja nuoret lääkärit palkitsivat KAKSin koulutuksen

Kainuun etävastaanottomalli sai kovaa kritiikkiä muutama vuosi sitten erityisesti Oulun yliopistolta, mutta enää kritiikkiä ei ole kuulunut.

Kainuun Sanomat

Kainuun keskussairaala on palkittu lääkärien ammatillisesta koulutuksesta.

Lääkäriliitto ja Nuorten lääkärien yhdistys on palkinnut Kainuun keskussairaalan ammatillisen jatkokoulutuksen menestyjänä. KAKS sai suositteluindeksistä täydet 100 pistettä.

Lisäksi Kainuun perusterveydenhuolto kokonaisuudessa

