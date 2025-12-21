Paikallisuutiset

Lihamestari Tuomo Juntunen haluaa, että asiakas saa ostoksistaan enemmän irti

Lihamestari Tuomo Juntunen työssään lihanleikkuussa. Työn ohessa suoritettu lihamestarikoulutus on syventänyt osaamista ja tuonut varmuutta lihan käsittelyyn, valintaan ja asiakkaiden neuvontaan. Kuva: Riitta Mäkeläinen

Lihamestari Tuomo Juntunen opastaa, miten pienillä valinnoilla ja tiedolla voi vaikuttaa sekä liharuoan makuun että siihen, ettei hyvää raaka-ainetta mene hukkaan.

Kainuun Sanomat

– Hyvä olisi jo siinä vaiheessa, kun lihaa on ostamassa, tietää, mitä siitä aikoo valmistaa. Kaikki lihat eivät sovi kaikkeen. Osa kaipaa pitkää kypsennystä, osa taas nopeaa ja kuumaa paistamista.

Näin kertoo juuri lihamestarikoulutuksen suorittanut Tuomo Juntunen, joka työskentelee K-Market Herkkuki

