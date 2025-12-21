Paikallisuutiset
Lihamestari Tuomo Juntunen haluaa, että asiakas saa ostoksistaan enemmän irti
Lihamestari Tuomo Juntunen opastaa, miten pienillä valinnoilla ja tiedolla voi vaikuttaa sekä liharuoan makuun että siihen, ettei hyvää raaka-ainetta mene hukkaan.
– Hyvä olisi jo siinä vaiheessa, kun lihaa on ostamassa, tietää, mitä siitä aikoo valmistaa. Kaikki lihat eivät sovi kaikkeen. Osa kaipaa pitkää kypsennystä, osa taas nopeaa ja kuumaa paistamista.
Näin kertoo juuri lihamestarikoulutuksen suorittanut Tuomo Juntunen, joka työskentelee K-Market Herkkuki