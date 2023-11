Paikallisuutiset

Linnan juhlissa tarjoillaan Niinistön vuosien suosikkiherkkuja yhdeksästä maakunnasta – "Käsidesimiehillä" on taas taskussa huuhdetta presidenttiparille

Sauli Niinistön ja Jenni Haukion isännöintikauden viimeisen juhlavuoden teemana on Ajat vaihtuvat. Kutsuvieraissa on paljon nuoria, innovatiivisia suomalaisia. Ensimmäinen adjutantti Tino Savolainen kertoo, että turvallisuudesta on huolehdittu laajasti – myös terveysturvallisuudesta. Viime vuonna adjutanttien käsidesitarjoilusta nousi somehitti.

Marjo Oikarinen Kainuun Sanomat

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja hänen puolisonsa Jenni Haukio isännöivät tänä vuonna viimeistä kertaa itsenäisyyspäivän juhlaa Presidentinlinnassa. Se näkyy niin kutsuvierasjoukossa kuin tarjoilussa.

Teemana on Ajat vaihtuvat. Kutsutuissa on pitkän uran tehneitä henkilöitä, jotka ovat toimin