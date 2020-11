Lomautusten määrä kääntyi taas nousuun – vaarana on, että niitä alkaa muuttua irtisanomisiksi

Kuten alkusyksyllä oli pelättävissä, lomautusten määrä kääntyi Suomessa lokakuussa nousuun. Käänne käy ilmi Akava Worksin tuoreesta lomautuskatsauksesta.

Muutos ei ole ainakaan vielä dramaattinen.

Kun syyskuun lopussa lomautettuna oli 56 737 henkilöä, niin lokakuun lopussa heitä oli 57 165. Nousu tarkoittaa 428 henkilön ja 0,75 prosentin kasvua.

Koska tartuntamäärät ja rajoitukset ovat marraskuussa kuitenkin edelleen lisääntyneet, myös lomautuslukujen voi olettaa kasvaneen.

Entä jos tulee kolmas aalto?

Jos rajoitukset yhteiskunnassa yhä kiristyvät, Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen arvelee lomautusmäärien nousevan vastakin.

– Ihmiset vetäytyvät taas etätöihin eivätkä voi osallistua esimerkiksi harrastustoimintaan. Ainakin harrastuksia järjestävät tahot joutuvat siinä tapauksessa varmasti harkitsemaan lomautuksia.

– On myös vaarana, että saamme kokea vielä kolmannen aallon. Etelä-Euroopassa ollaan ilmeisesti löysäämässä rajoituksia jouluaikaa varten, mikä voi johtaa tartuntojen nousuun uudenvuoden jälkeen. Sen vaikutukset säteilisivät vääjäämättä tännekin.

Sekin uhka on Sorjosen mukaan ilmeinen, että lomautukset alkavat pitkittyessään muuttua irtisanomisiksi.

– Paljon riippuu siitä, miten epävarmana tilanne ja tulevaisuus nähdään.

– Keväällä mentiin aika lailla sumussa, koska taudista ja sen etenemisestä tiedettiin niin vähän. Nyt ennustettavuus on vähän parantunut. Ensimmäisestä aallosta on saatu kokemuksia, mutta epävarma tilanne on silti edelleen.

Majoitus- ja ravitsemisalalla vaikeinta

Kokoaikaiset lomautukset lisääntyivät lokakuussa erityisesti keskiasteen tutkinnon eli ammatillisen koulutuksen suorittaneilla.

Heitä oli kuun lopussa lomautettuna runsaat 29 200, mikä on 2,1 prosenttia ja noin 600 henkilöä enemmän kuin kuukautta aiemmin. Sen sijaan perusasteen koulutuksen varassa olevien ja korkeakoulutettujen lomautettujen määrä laski hieman. Sama koski vastavalmistuneita.

Toimialoittain lomautukset kasvoivat majoitus- ja ravitsemisalalla sekä rakentamisessa ja lentoliikenteessä.

Korkeimmillaan luvut olivat huhtikuussa pääsiäisen tienoilla. Silloin käyrään syntyi korkea ja terävä lähes 160 000 henkilön piikki, joka kuitenkin laski juhannukseen mennessä olosuhteisiin nähden siedettävälle tasolle. Kesän ja alkukesän aikana luvut sahasivat jonkin verran, mutta pääsuunta oli alaspäin.

Katsauksen tehnyt Akava Works on korkeakoulutettujen työmarkkinajärjestön Akavan ajatuspaja. Tilastotiedot ovat työ- ja elinkeinonoministeriöstä.

Pasi Sorjonen