Lukijan mielipide: Avoin kysymys kansanedustajille

Paula Korhonen Kainuun Sanomat

Arvoisat Kainuun kansanedustajat Merja Kyllönen (vas.), Tuomas Kettunen (kesk.) ja Mikko Polvinen (ps.).

Saamani tiedon mukaan kansanedustajat ovat säätäneet sosiaalihuoltolait ja esimerkiksi liikkumisen tuen palvelua koskevat lait, joita myös Kainuun hyvinvointialue noudattaa.

Tuen saa, jos eläke ei ylitä 1100:ta euroa verojen jälkeen. Onko tämä todella teidän mielestänne tänä päivänä ihan oikea tuloraja?

Tämä on mielestäni pieneläkkeen saajan pilkkaa! Tuloraja on niin pieni, ettei kenellekään tarvitse maksaa tukea, koska kaikilla on isommat eläkkeet.

Teillä, edustajat, on varmaan läheisillä hoidettuna edut kuntoon, mutta täällä Kainuussa on paljon meitä syrjässä asuvia, joilta puuttuu julkiset kulkuneuvot.

Kyydin saamiseksi asioille kauppaan, apteekkiin ja kesäkaudella omaisten hautojen hoitoon on aina pyydettävä apua. Yleisesti nämä asiat ovat meidän naisvanhusten huolena. Onneksi kuitenkin vakavasti sairaat saavat ko. avun.

Kaiken maailman neuvojat huutavat lehtien ja TV:n kautta, että pitäisi lähteä liikkeelle ja osallistua rientoihin oman terveytensä vuoksi. Monen kohdalla kuitenkin ikä on jo tehnyt tenää liikkumisen suhteen.

On vain koetettava maksaa Kajaven riistolaskuja. Edustajillahan on palkan lisäksi ns. kulukorvaukset, mutta meidän piti pienestä palkasta, nyt pienestä eläkkeestä, maksaa maan kalleinta siirtomaksua.

Vastausta odotellen.

Kirjoittaja on paltamolainen eläkeläinen.