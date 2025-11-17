Kulttuuri
Maaria Haikolan kämppäemännistä kertova teos voitti palkinnon
Palkinnon perustelujen mukaan Maaria Haikolan teos täyttää suuren aukon uitto- ja metsätyön kerronnassa nostamalla esiin savotoiden naiset, jotka vastasivat ruoanlaitosta.
Maaria Haikola sai Vuoden työväentutkimus -palkinnon tunnustuksena teoksestaan Kämppäemäntiä ja laivakokkeja: Metsä- ja uittotyömaiden ruoanlaittajia.
Teoksen pääosassa ovat tukkikämppien perushuollosta 1930-luvulta lähtien huolehtineet naiset. Uitto- ja metsätyöstä kertova kirjallisuus on pitänyt si