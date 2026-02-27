Urheilu
Mestaruuden uusiminen motivoi Kiva HT:n kohti kevään pelejä – ”Pitää olla alusta asti valmiina, eikä välipelejä voi tulla”
”Aina paha Et-Po” on Kiva HT:n ensimmäinen vastus pudotuspeleissä. Viime kauden mestaruuden jälkeen joukkue haki uutta nälkää syksyn ajan.
Kevät 2025. Kuhmon Kiva HT saavuttaa vihdoin useana keväänä joukkuetta kiertäneen II divisioonan pohjoislohkon mestaruuden.
Nyt, noin 11 kuukautta myöhemmin, joukkue valmistautuu puolustamaan mestaruuttaan. Pudotuspelit alkavat Kiva HT:n osalta perjantaina kello 19 kotihallissa ylitorniolaista Et-Poa