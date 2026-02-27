Urheilu

Timo Vornanen luotsasi Kiva HT:n mestaruuteen viime keväällä. Nyt haussa on toinen mestaruusjuhla putkeen. Kuva: Kasperi Lumijärvi

Mestaruuden uusiminen motivoi Kiva HT:n kohti kevään pelejä – ”Pitää olla alusta asti valmiina, eikä välipelejä voi tulla”

”Aina paha Et-Po” on Kiva HT:n ensimmäinen vastus pudotuspeleissä. Viime kauden mestaruuden jälkeen joukkue haki uutta nälkää syksyn ajan.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kevät 2025. Kuhmon Kiva HT saavuttaa vihdoin useana keväänä joukkuetta kiertäneen II divisioonan pohjoislohkon mestaruuden.

Nyt, noin 11 kuukautta myöhemmin, joukkue valmistautuu puolustamaan mestaruuttaan. Pudotuspelit alkavat Kiva HT:n osalta perjantaina kello 19 kotihallissa ylitorniolaista Et-Poa

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä