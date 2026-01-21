Paikallisuutiset

Mies kateissa Kajaanissa – poliisi pyytää tietoja

Santtu Poutiainen. Kuva: Poliisi
Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kajaanin poliisi pyytää yleisön havaintoja Santtu Poutiaisesta, joka on kadonnut Kajaanin alueella.

Poutiainen on pituudeltaan noin 170-senttinen ja normaalivartaloinen. Poliisin mukaan Poutiaisella on todennäköisesti ollut katoamishetkellä yllään musta toppatakki, jossa punaiset hihat, siniset farkut, mustavalkoiset kengät, vaalearuudullinen huppari, sekä musta lippalakki, jossa punainen Milwaukee-logo.

Viimeisin havainto Poutiaisesta on sunnuntaina 11.1. päivällä noin kello 12 aikaan Kajaanin kaupungin vanhalta sillalta, jossa hän käveli kohti keskustaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Havainnot voi toimittaa Oulun poliisilaitokselle sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.oulu@poliisi.fi, puhelimitse numeroon 0295 416 194 ja WhatsApp-viestillä numeroon 050 305 0132.

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä