Paikallisuutiset
Mies kateissa Kajaanissa – poliisi pyytää tietoja
Kajaanin poliisi pyytää yleisön havaintoja Santtu Poutiaisesta, joka on kadonnut Kajaanin alueella.
Poutiainen on pituudeltaan noin 170-senttinen ja normaalivartaloinen. Poliisin mukaan Poutiaisella on todennäköisesti ollut katoamishetkellä yllään musta toppatakki, jossa punaiset hihat, siniset farkut, mustavalkoiset kengät, vaalearuudullinen huppari, sekä musta lippalakki, jossa punainen Milwaukee-logo.
Viimeisin havainto Poutiaisesta on sunnuntaina 11.1. päivällä noin kello 12 aikaan Kajaanin kaupungin vanhalta sillalta, jossa hän käveli kohti keskustaa.
Havainnot voi toimittaa Oulun poliisilaitokselle sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.oulu@poliisi.fi, puhelimitse numeroon 0295 416 194 ja WhatsApp-viestillä numeroon 050 305 0132.