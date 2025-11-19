Ihmiset
Nuori hyrynsalmelainen yrittäjäpariskunta toivoo ravintolastaan kaikkien yhteistä kohtaamispaikkaa
Yritystoiminnan pyörittäminen on alkanut innolla ja hyvällä menestyksellä. Ravintolan avajaisissa kesällä 2025 yrittäjät tekivät viikonlopun aikana yli 400 pitsaa.
Hyrynsalmen Ukkohallassa tänä vuonna avatun Hotel Ukkiksen kanssa saman katon alta löytyy Adele’s Bites & Vibes -ravintola.
Kaikkien yhteiseksi olohuoneeksi ravintolaa kutsuva nuori yrittäjäpariskunta Adele Koistinaho ja Niklas Aarinen haluavat tarjota asiakkailleen laadukkaista ainesosista valmistet