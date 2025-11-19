Ihmiset

Nuori hyrynsalmelainen yrittäjäpariskunta toivoo ravintolastaan kaikkien yhteistä kohtaamispaikkaa

Yritystoiminnan pyörittäminen on alkanut innolla ja hyvällä menestyksellä. Ravintolan avajaisissa kesällä 2025 yrittäjät tekivät viikonlopun aikana yli 400 pitsaa.

Nuori yrittäjäpariskunta Niklas Aarinen ja Adele Koistinaho kuvailevat Ukkohallassa Hotel Ukkiksessa sijaitsevaa ravintolaansa kaikkien yhteiseksi olohuoneeksi. Kuva: Marjut Lehto
Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Hyrynsalmen Ukkohallassa tänä vuonna avatun Hotel Ukkiksen kanssa saman katon alta löytyy Adele’s Bites & Vibes -ravintola.

Kaikkien yhteiseksi olohuoneeksi ravintolaa kutsuva nuori yrittäjäpariskunta Adele Koistinaho ja Niklas Aarinen haluavat tarjota asiakkailleen laadukkaista ainesosista valmistet

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä