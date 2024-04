Paikallisuutiset

Nuorten parlamentti tenttaa tänään ministereitä, istunnossa myös kajaanilaisia oppilaita – katso suora lähetys kello 12

Viimeksi Nuorten parlamentti järjestettiin vuonna 2018. Tänä vuonna mukaan istuntoon eivät päässeet läheskään kaikki sinne hakeneet koulut.

Maria Kalliokoski Kainuun Sanomat

Peruskorjatun eduskuntatalon esittelykierros tiedotusvälineille. Täysistuntosali. Salin tekniikka on uusittu. Kuva: Joel Maisalmi

Nuorten parlamentti on koolla perjantaina 12. huhtikuuta Eduskuntatalolla. Mukana on osallistujia myös Kainuusta, kun parin vuosikymmenen tauon jälkeen paikalla on kajaanilaisia oppilaita. Lehtikankaan koulusta Kajaanista Nuorten parlamenttiin osallistuvat Samu Keränen, Onni Hyvärinen ja Iikka Lahen