Paikallisuutiset

Tanja Nurmesniemi sanoo, että hyvän taikinajuuren tunnistaa moussemaisesta muodosta, kelluvuudesta ja raikkaasta tuoksusta. Kuva: Elisa Korhonen

Oman kylän hapanjuurituotteille palkinto – kajaanilainen Hapanjuurenlumoa hurmaa käsityöläisyydellään ja makuyhdistelmillään

Kajaanin Vuoreslahdessa leivotaan herkkuja, jotka ovat valloittaneet kuluttajien lisäksi tarkan ruokaraadin sydämet.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Tanja Nurmesniemen kotiin astuessa vastaan tulvahtaa lempeä leivän ja vieno tervan tuoksu. Vuoreslahdessa toimii Nurmesniemen pyörittämä artesaanileipomo Hapanjuurenlumoa, jossa syntyy perinteisiä, käsityönä valmistettuja lähituotteita.

Viikko sitten käydyissä Artesaaniruoan SM-kilpailuissa Nurmesnie

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä