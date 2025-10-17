Paikallisuutiset
Oman kylän hapanjuurituotteille palkinto – kajaanilainen Hapanjuurenlumoa hurmaa käsityöläisyydellään ja makuyhdistelmillään
Kajaanin Vuoreslahdessa leivotaan herkkuja, jotka ovat valloittaneet kuluttajien lisäksi tarkan ruokaraadin sydämet.
Tanja Nurmesniemen kotiin astuessa vastaan tulvahtaa lempeä leivän ja vieno tervan tuoksu. Vuoreslahdessa toimii Nurmesniemen pyörittämä artesaanileipomo Hapanjuurenlumoa, jossa syntyy perinteisiä, käsityönä valmistettuja lähituotteita.
Viikko sitten käydyissä Artesaaniruoan SM-kilpailuissa Nurmesnie