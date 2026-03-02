Urheilu
P19-Papas nousi lähelle pudotuspelisijaa: ”Ei voi tietää mitä tässä vielä tapahtuu”
Papasin vääntää runkosarjan viimeisillä viikoilla paikasta Suomen kuuden parhaan joukkoon ja kiinni suoraan pudotuspelipaikkaan. Viikonlopun ottelut toivat uutta uskoa kohti tulevaa.
– Näytettiin vähän kulmahammasta, myhäilee Kajaanin Papasin Juha Poranen viikonlopun jälkeen.
P19-joukkueen vastuuvalmentajana viikonloppuna olleen Porasen kommenttiin löytyykin pohjaa. Salibandyn P19-ikäluokan ylemmässä SM-sarjassa pelaava Papasin joukkueen kevätkausi Suomen kärkijoukkueiden seassa