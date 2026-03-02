Urheilu

Saku Porasen kelpasi tuulettaa viikonloppuna. Kahdeksan pistettä kahteen otteluun tehnyt Poranen oli isossa roolissa, kun Papasin P19-joukkue lähestyi pudotuspelisijaa. Kuva: Pekka Pajala

P19-Papas nousi lähelle pudotuspelisijaa: ”Ei voi tietää mitä tässä vielä tapahtuu”

Papasin vääntää runkosarjan viimeisillä viikoilla paikasta Suomen kuuden parhaan joukkoon ja kiinni suoraan pudotuspelipaikkaan. Viikonlopun ottelut toivat uutta uskoa kohti tulevaa.

Kainuun Sanomat

– Näytettiin vähän kulmahammasta, myhäilee Kajaanin Papasin Juha Poranen viikonlopun jälkeen.

P19-joukkueen vastuuvalmentajana viikonloppuna olleen Porasen kommenttiin löytyykin pohjaa. Salibandyn P19-ikäluokan ylemmässä SM-sarjassa pelaava Papasin joukkueen kevätkausi Suomen kärkijoukkueiden seassa

