Pääkirjoitus: Missä viipyvät maisemaparkit ja muikkufestivaalit?

Kulunut kesä on hyvää aikaa tarkastella turistien liikehdintää. On jo moneen kertaan todettua, että meillä Kainuussa vetovoimaa on ollut kesällä enemmän kuin osasimme edes odottaa. Alueemme kiinnostaa entistä useampaa kotimaan matkailijaa. Tosin, vetovoima on myös meistä itsestämme…