Pääkirjoitus: Poliisipartiot kuuluvat edelleen maaseudulle

Maaseudulla kiertävien poliisipartioiden kohtalo herättää huolta. Poliisin budjetti on jäämässä 35–40 miljoonaa euroa alijäämäiseksi ensi vuonna, mikä Poliisihallituksen mukaan merkitsisi ainakin 450 henkilötyövuoden vähentämistä.

Jos näin käy, poliisi keskittyisi välttämätömiin sekä henkeen ja terveyteen kohdistuvien kiireellisten uhkien torjuntaan. Leikkaukset näkyisivät esimerkiksi harvaan asutuilla alueilla poliisin pidentyvinä toimintavalmiusaikoina. Myös turvallisuuden tunne heikentyisi.

Hallitus kasvatti harvaan asutuilla alueilla toimivien poliisien määrää täksi vuodeksi 30 henkilötyövuodella. Se on näkynyt Oulun poliisilaitoksella viiden poliisin lisävoimana. Niin sanottu monikäyttöryhmä kasvoi kymmeneen poliisiin. Sen tehtäviin kuuluu niin partiointi maaseudulla kuin vanhojen juttujen rikostutkinta.

Monikäyttöryhmä liikkuu Kainuussa säännöllisesti erityisesti Puolangalla ja Hyrynsalmella, ja myös Vaala kuuluu sen piiriin. Äänekkäimmin leikkausuhkaan on reagoinut Vaalan kunnanjohtaja Miira Raiskila, joka kuvasi Twitterissä mahdollista toiminnan lopettamista "täydelliseksi katastrofiksi" (25.8.).

Sisäministeriön ja valtiovarainministeriön rahaesitysten eroon hallitus ottaa kantaa syyskuun alun budjettiriihessä. Ministeriöiden on määrä neuvotella asiasta tänään, ja valtiovarainministeri Annika Saarikko on kertonut, että hänellä on valmius määrärahan korottamiseen ( HS 26.8.).

Painetta on tullut myös sdp:n eduskuntaryhmältä, joka on kertonut pitävänsä riittäviä poliisin määrärahoja yhtenä kärkitavoitteenaan.

On harmillista, että poliisin määrärahojen säätö leikkausuhkineen on vuosittaista, eivätkä kansalaiset ja kentällä toimivat poliisit voi luottaa palvelujen jatkuvuuteen.