Päivän leffapoiminnat: Kirjanpitäjä tempaistaan konttoristaan ryminään toimintajännärissä

Wanted

★★★ Moni nuori mies arvatenkin häkeltyy, jos Angelina Jolie tupsahtaa tyhjästä ja ilmoittaa, että hänellä on asiaa. Kirjanpitäjä Wesleylle yllätystä tulee tuplaten, kun mysteerinainen kertoo, että tämä on salamurhaajien järjestön perillinen. Siltä pohjalta Timur Bekmambetov ohjasi toimintajännäriä, jossa konttorin paperinhaju ja oikea elämä ylipäätään tekevät tilaa rankan sarjan tuiskeelle. Elämänsä kyytiä saa James McAvoy . (USA 2008)

TV5 klo 23.00

Niskavuoren naiset

★★★★ Valentin Vaala ohjasi Hella Wuolijoen parhaisiin kuuluvasta näytelmästä toisen sovituksen vuonna 1958, mutta komeammin aikaa uhmaa tämä ensimmäinen yritys. Eikä ainoastaan siksi, että siinä on Tauno Palo . Väkevien perustunteiden voimalla mennään. Rahan, velvollisuuden ja rakkauden ristiriidat hiertävät, kun naimisissa oleva Aarne Niskavuori hyppää suhteeseen opettaja Ilonan kanssa. Sovinnaisuuksia uhmaa myös Sirkka Sari . (Suomi 1938)

TV1 klo 13.15

Hurjapäät: Tokio Drift

★★ Yli kymmenen miljoonan asukkaan Tokiossa on neonvalojen hehkua ja urbaania sykettä, joka sopii täydellisesti Fast and the Furious -elokuvien katuralleihin. Jos pelimäisen näyttävä kaahaus riittää viihteeksi, on Justin Linin elokuvassa jo viihdettä kyllin. Inhimillinen draamanlanka on kuitenkin katkeamispisteessä, kun ongelmanuori Lucas Black ja konnan veljenpoika Brian Tee yrittävät korvata Vin Dieselin ja Paul Walkerin . (USA 2006)

Nelonen klo 22.05