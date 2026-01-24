Urheilu

Rasti-Hyryn perustajajäsen Timo Partanen palkittiin vuoden seuratoimijana Kainuun Urheilugaalassa. Kuva: Berndt Lonnberg

Rasti-Hyryn perustajajäsen Timo Partanen on vuoden seuratoimija – ”Olemme kasvaneet seuran siipien suojissa nuorista aikuisiksi”

Suunnistusseuraan kuuluminen on antanut mukavia yhteisiä hetkiä ja elinikäisiä ystäviä.

Kainuun Sanomat

Hyrynsalmelaisen suunnistusseura Rasti-Hyryn perustajajäsen Timo Partanen palkittiin vuoden seuratoimijana Kainuun Urheilugaalassa.

Partanen näkee huomionosoituksen tunnustuksena koko seuralle.

– Seura tekee arvokasta työtä lähinnä kuntosuunnistuksen merkeissä ja järjestää aika laajaa toimintaa pienes

