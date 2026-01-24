Urheilu
Rasti-Hyryn perustajajäsen Timo Partanen on vuoden seuratoimija – ”Olemme kasvaneet seuran siipien suojissa nuorista aikuisiksi”
Suunnistusseuraan kuuluminen on antanut mukavia yhteisiä hetkiä ja elinikäisiä ystäviä.
Hyrynsalmelaisen suunnistusseura Rasti-Hyryn perustajajäsen Timo Partanen palkittiin vuoden seuratoimijana Kainuun Urheilugaalassa.
Partanen näkee huomionosoituksen tunnustuksena koko seuralle.
– Seura tekee arvokasta työtä lähinnä kuntosuunnistuksen merkeissä ja järjestää aika laajaa toimintaa pienes