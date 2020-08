Sadat mellakoitsijat heittelivät poliiseja kivillä ja sytyttivät useita tulipaloja Ruotsin Malmössä

Satoja ihmisiä mellakoi väkivaltaisesti Etelä-Ruotsin Malmössä perjantai-iltana ja lauantain vastaisena yönä.

Useita autoja sytytettiin tuleen ja tilannetta rauhoittamaan tulleita poliiseja vastaan heitettiin kiviä ja muita esineitä Rosengårdin lähistöllä.

Expressenin mukaan joukkoryntäys oli niin suuri, että se pakotti poliisin perääntymään hetkellisesti.

Malmön poliisin mukaan mellakat liittyivät tapahtumiin aiemmin perjantaina, kun tanskalaisen äärioikeistolaisen Stram Kurs -puolueen jäsenet polttivat Koraanin Emilstorpin teollisuusalueella.

Kolme miestä pidätettiin samana päivänä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan heidän potkittua koraania julkisella paikalla.

Mellakoinniksi äitynyt mielenosoitus oli kokoontunut vastustamaan näitä islaminvastaisia toimia.

Expressen kertoo useiden muslimien sosiaalisessa mediassa pahoitelleen mellakointia.

– Minulla ei ole näiden ihmisten kanssa mitään tekemistä. Ruotsin kansa ei ansaitse tällaista, imaami Samir Muric toteaa.

Poliisin ylipäällikön Stefan Sintéuksen mukaan on valitettavaa, että viha suunnataan poliiseja kohtaan.

– Illan ja yön ahdistus ovat vaikuttaneet kaikkiin Malmön asukkaisiin, hän toteaa tiedotteessa.

Ruotsissa on puhuttu jo pitkään niin sanotuista ongelmalähiöistä. Ruotsin poliisi on listannut 60 ongelmallista asuma-aluetta, joista 22 luokitellaan "erityisen ongelmallisiksi asuinalueiksi". Malmön Rosengård on yksi näistä erityisen ongelmallisista.

Poliisi kertoo jatkavansa tehtyjen rikosten tutkintaa.