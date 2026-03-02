Ihmiset
Sotkamon lukio-kirjaston rakennus tuo opiskeluun rauhallisuutta ja harmoniaa, arvioivat eurooppalaiset opettajat
Erasmus-vierailut yhdistävät erilaisia ihmisiä Euroopan laidoilta ja keskeltä samojen oppituntien äärelle.
Tällä viikolla useita lukiolaisia ja lukioiden opettajia saapui Sotkamoon Ruotsista, Tšekistä, Irlannista, Saksasta, Espanjasta ja Italiasta. 17 opiskelijaa saapui paikalle kolmesta eri maasta. Opetushenkilökuntaa saapui Suomeen kymmenen ihmistä.
Erasmus-yhteistyön tavoitteena on luoda jatkuvaa yhtei