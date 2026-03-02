Ihmiset

Erasmus-viikkoon osallistuneet opiskelijat ja opettajat pääsivät musiikintunnilla oppimaan kanteleen soittamista. Kuva: Hanna Turunen

Sotkamon lukio-kirjaston rakennus tuo opiskeluun rauhallisuutta ja harmoniaa, arvioivat eurooppalaiset opettajat

Erasmus-vierailut yhdistävät erilaisia ihmisiä Euroopan laidoilta ja keskeltä samojen oppituntien äärelle.

Kainuun Sanomat

Tällä viikolla useita lukiolaisia ja lukioiden opettajia saapui Sotkamoon Ruotsista, Tšekistä, Irlannista, Saksasta, Espanjasta ja Italiasta. 17 opiskelijaa saapui paikalle kolmesta eri maasta. Opetushenkilökuntaa saapui Suomeen kymmenen ihmistä.

Erasmus-yhteistyön tavoitteena on luoda jatkuvaa yhtei

