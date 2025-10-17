Ruoka

Ravintolapäällikkö Mirka Koskela ja yrittäjä Miika Moilanen kertoivat uudesta ravintolasta. Kuva: Hanna Turunen

Sotkamon Superparkissa aloitti uusi ravintola – ”Halutaan, että ruoka on valmiina, jotta sitä ei tarvitsisi odotella”

Työntekijöitä ravintolassa työskentelee 1–4 henkilöä ajankohdasta riippuen.

Sisäaktiviteettipuisto Superparkiin Vuokattiin avattiin uusi ravintola syyskuussa tilausryhmille ja uuden ravintolan avajaiset kaikille olivat 4. lokakuuta. Uusi ravintola on Go Vuokatin yrittäjän Miika Moilasen idea. Ruokailemaan puffettiin voi tulla, vaikka ei olisi asiakkaana Superparkissa.

