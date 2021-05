Sunnuntai-iltana viiden tähden esikoiselokuva somettavasta sukupolvesta – Kaylalla on kaksi todellisuutta

TV2 klo 21.00

Sunnuntai-illan elokuva Vika viikko kannattaa katsoa, arvioi kriitikko Pekka Eronen.

Vika viikko

***** "Ei mitään hätää, kyllä se siitä. Sä oot hyvä just noin". Jotain tuommoista tekisi mieli sanoa, jos yläkouluikäinen Kayla tulisi vastaan. Standup-koomikko, tubettaja ja muusikko Bo Burnham yllätti monella tapaa mietityllä esikoiselokuvallaan. Nuori Elsie Fisher riisuu aseista Kaylana, jonka aurinkoisen nettielämän ja alakuloisen yksinäisyyden välillä on ammottava kuilu. Somettavan sukupolven omatekoisessa unelmatehtailussa ja hellittämättömässä itsetarkkailussa on ahdistuksen pohjavire. Myötätunto herää väkisinkin. Ensiesitys. (USA 2018)

Viettelysten ilta

**** Kyynelehtivät klovnit ja surumieliset sirkukset kertovat viihdyttämisen raskaasta ammatista ja elämän surumielisyydestä. Niitä on kumminkin nähty siinä määrin, että kuvat tuovat nykyään herkästi mieleen toritaiteen. Se onkin ainoa ongelma Ingmar Bergmanin varhaisessa, taidokkaassa elokuvassa. Repsottava seurue saapuu tirehtöörinsä ( Åke Grönberg ) kotikaupunkiin. Vastaanotto on kolea, mutta se on vasta alkua, kun nöyryytysten iltaan ehditään. Harriet Andersson on tyttöystävä. (Ruotsi 1953)

Halloween

*** David Gordon Greenin kauhujännäri viittaa alkupuolella onnistuneesti John Carpenterin Halloweenin (1978) tarinaan ja tunnelmiin. Vähitellen kuitenkin puudutaan aika mekaaniseen murharalliin. Lupaava ajatus naisten vastaiskusta kolisee alas kellarinportaita.

Elokuvan pelastus on Jamie Lee Curtisin paluu Laurie Stroden rooliin. Entinen kirkuva teinityttö on nyt ärhäkkä isoäiti, joka tuoksuu pikemminkin ruudilta kuin omenapiirakalta. Varotoimet ovatkin olleet tarpeen, kun naamiomurhaaja Michael Myers pääsee vankimielisairaalasta – sopivasti juuri Halloweenin alla. Kirkumisvastuu siirtyy tyttärentytär Andi Matichakille . Ensiesitys. (USA 2018)