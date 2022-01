Supersankarit satsaavat joukkovoimaan maanantai-illan toimintaseikkailussa

The Avengers

**** Marvelin supersankarit ovat ottaneet valkokankaat ja pienemmät ruudut haltuun niin tehokkaasti, että ähkyn vaara on lähellä jopa uskollisella fanilla. Silti Ironmanin, Thorin, Captain American, Black Widowin ja kumppaneiden ensimmäisessä yhteisessä seikkailussa on juhlan tuntua. Sitä paitsi Marvelinsa katsoneet tietävät myös, kuinka iso, maailmoja ahmiva kuvio Joss Whedonin ohjaamasta toimintaseikkailusta alkaa hahmottua. The Infinity Warin (2018) ja Endgamen (2019) grande finale ei olisi ollut yhtä vaikuttava sitä ilman. Joukkovoimaa tarvitaan, kun Tom Hiddlestonin itseriittoinen Loki varastaa mystisen kuution ja vaarantaa maailman - tai vähintäänkin ihmiskunnan. Touhu on isoa, mutta Robert Downey ehtii silti pudotella sarkasmia, Scarlett Johansson osoittamaan skarppiutta ja muutkin omia, persoonallisia särmiään. (USA 2012)

Valehtelija, valehtelija

*** Pieni poika toivoo, ettei lakimiesisä enää pystyisi valehtelemaan. Niinpä synttäritoive toteutuu. Se on loistava tekosyy päästää Jim Carrey heittämään peliin fyysisen komedian osaamistaan. (USA 1997)

Älä nuolase

**** Leo Jokelan filmiura alkoi avustajana. Sille tasolle se näytti pitkään jäävänkin, kunnes Aarne Tarkas löysi hänet vakionäyttelijäkseen. Tämän komedian aikoihin yhteistyö sujui jo kuin rasvattu. Ohjaaja antoi Jokelalle reilusti tilaa, ja sen tämä myös hyvin käytti. Hän ja Tommi Rinne ovat huoltoaseman miehiä, jotka tahtovat rikkaisiin naimisiin ja esiintyvät amerikansuomalaisina öljymiljonääreinä. Teksasin aksenttia tavoittelevat kaverukset olivat kotimaisessa elokuvassa uuden ajan tyyppejä, joiden takataskuissa ei ole heinänkorttakaan vanhan polven heinäkasatouhuista. Elina Salosta ja Leni Katajakoskesta voi sanoa samaa. (Suomi 1962)

Pekka Eronen