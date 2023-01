Televisiossa: Poliitikko päätyy kiipeliin uudessa brittisarjassa

Stonehouse

**** Hunaja-ansa viittaa sanana hyönteis- ja kasvikuntaan, mutta ilmaisua käytetään myös tiedustelun maailmassa. Silloin vaikutusvaltainen poliitikko tai bisnesihminen houkutellaan seksisuhteeseen, jonka seurauksena hän alkaa laverrella salaisuuksia – joko epähuomiossa tai kiristyksen uhrina.

Sellainen on brittisarjassa vastassa tuoretta ministeriä ja perheenisää John Stonehousea Prahassa vuonna 1964. Tämä ei ehdi edes dobry deniä (hyvää päivää) oppia, kun jo löytää itsensä kaunottaren sängystä, intiimeistä filminpätkistä ja sosialistisen tiedustelun taskusta. Seuraavat vuodet menevät keplotellessa.

Matthew McFayden on juonitellut viime vuodet herkullisesti Succession -sarjassa, eikä John Prestonin kirjoittama Stonehouse jää ainakaan siinä lajissa kakkoseksi. Farssimaisen töpeksinnän lomassa on myös siivu tragediaa, mutta en ihmettele yhtään, että Stonehousen tytär on sarjasta mielensä pahoittanut. (Britannia 2023)

Megalodon

** Haaleiden vesien jännärissä jättimäinen esihistoriallinen hai vainoaa Jason Stathamia ja muita pelastajia. (USA 2018)

Austin Powers – Agentti, joka tuuppasi minua

*** Jay Roachin hittikomedia on – päivän kunnosta riippuen – joko uuvuttavaa meuhkaamista ja naamanvääntelyä tai kutkuttavaa parodiaa James Bondista ja 1960-luvun trendeistä. Mike Myers riehui entistä äänekkäämpää jatkoa kohtalaisesti menestyneelle agenttikomedialleen. Nimihahmo on samettipuvuissa viihtyvä ja mimmien ( Elizabeth Hurley ja Heather Graham ) sylissä viihtyvä nököhampainen agentti, jolla riittää vääntöä kaljun arkkikonnan Dr. Evilin kanssa. Myers esittää molempia – niin kuin siellä täällä muitakin. Jo siksi elokuva tuntuu täyteen tuupatulta, mutta värikkäät puitteet ja irtovitsailun ryöppy vääntävät volumet yhdelletoista. (USA 1999)

Pekka Eronen