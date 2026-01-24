Paikallisuutiset
Tunnetaitoja ja vastuunkantoa – ratsastus on urheiluharrastus, joka opettaa myös merkityksellisiä elämäntaitoja
Kajaanin Ratsastusseurassa panostetaan lapsiin ja nuoriin. Oma nuorisohallitus pitää huolta, että nuorten oma ääni saadaan kuuluvaksi seuran toiminnassa. Seura palkittiin toiminnastaan myös perjantaina Kainuun Urheilugaalassa.
Pikemminkin kuin harrastus, ratsastus ja hevosten kanssa toimiminen on ennen kaikkea elämäntapa. Lapsena aloitettu hevostelu jatkuu usein aikuisikään saakka ja vaikka polku veisi jossain vaiheessa pois tallilta, se tuo myös usein sinne takaisin.
Se on myös usein koko perheen harrastus. Lapset voivat