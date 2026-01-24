Paikallisuutiset

Hevonen on pakoeläin, joka aistii herkästi ihmisen tunteet. Siksi niiden kanssa toimiessa tulee olla rauhallinen ja lempeä. Kuva: Elisa Korhonen

Tunnetaitoja ja vastuunkantoa – ratsastus on urheiluharrastus, joka opettaa myös merkityksellisiä elämäntaitoja

Kajaanin Ratsastusseurassa panostetaan lapsiin ja nuoriin. Oma nuorisohallitus pitää huolta, että nuorten oma ääni saadaan kuuluvaksi seuran toiminnassa. Seura palkittiin toiminnastaan myös perjantaina Kainuun Urheilugaalassa.

Elisa Korhonen Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Pikemminkin kuin harrastus, ratsastus ja hevosten kanssa toimiminen on ennen kaikkea elämäntapa. Lapsena aloitettu hevostelu jatkuu usein aikuisikään saakka ja vaikka polku veisi jossain vaiheessa pois tallilta, se tuo myös usein sinne takaisin.

Se on myös usein koko perheen harrastus. Lapset voivat