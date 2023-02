Valokuidusta riittää nettiä koko perheen tarpeisiin

Tuttu tilanne omakotitalossa: Yksi tekee läppärillä töitä, toinen pelaa pelikoneella ja kolmas katsoo äly-tv:tä. Netti alkaa pätkiä ja pian on hermot kireällä. Mikä neuvoksi?

"Mitä enemmän kotona on netin käyttäjiä, sitä enemmän nettiyhteyksiltä vaaditaan. Kun saman katon alla tehdään töitä, käydään koulua, pelataan pelejä ja katsotaan televisiota, kertyy kaistalle kuormitusta yllättävän paljon", toteaa Kaisanetin myyjä Jenna Karjalainen.

Valokuitu on kodin kiinteä tietoliikenneyhteys, joka ratkaisee riittämättömien yhteyksien ongelmat. Vakaa ja varma valokuitu on nopeudeltaan tasainen eikä kaistasta tarvitse kilpailla naapureiden kanssa.

Valokuitu paransi televisioyhteyden laatua

Valokuidun ominaisuudet ja luotettavuus ovat ylivertaisia verrattuna esimerkiksi mobiiliyhteyksien kautta toimiviin nettiratkaisuihin.

Jormualla asuvan Vesa Piiroisen omakotitalossa liityttiin valokuituverkkoon vuoden 2022 loppupuolella.

"Valokuituun liittymisen jälkeen televisioon ei ole tullut samanlaisia pätkimisiä kuin aiemmin", Piiroinen kertoo.

Laadukkaan tietoliikenneyhteyden lisäksi valokuitu mahdollistaa kaapeli-tv:n käyttöönoton ja omakotitalon katolla olevasta antennista voi kokonaan luopua. Kaapeli-tv:n kuvanlaatu on lisäksi selkeästi parempi.

Valokuidulla ylivertainen toimintavarmuus

"Valokuitua nopeampaa tapaa siirtää tietoa ei ole. Tämä on tulevaisuuden tekniikkaa, jonka toimivuus on taattu vähintään 50 vuodeksi eteenpäin", sanoo Kaisanetin myyntipäällikkö Jari Pussinen.

Pussinen kertoo, että nyt valittavissa on tarpeen mukaan yhteyksiä 100, 500 ja 1 000 megan nopeudella, joka riittää hyvin raskaimpiinkin peleihin, videoneuvotteluihin ja elokuvaelämyksiin. Kaisanet tuo valokuituun seuraavaksi tarjolle 10 000 megan yhteydet, joihin myös nykyisten asiakkaidemme nopeudet ovat helposti nostettavissa. Näin valokuidulla mahdollistetaan myös tulevaisuuden yhteystarpeet pitkälle tulevaisuuteen.

Valokuitu mahdollistaa myös nykyaikaiset älykodit ja tarjoaa esimerkiksi kodin turvajärjestelmiin toimintavarman nettiyhteyden, johon voi luottaa myös reissun aikana.

"Meillä itsellämme netin käyttö on vähäistä, mutta poika on huomannut, että pelaamisessa yhteys on varma ja toimiva. Kun valokuituyhteys on kerran asennettu, niin sen jälkeen on varmuus yhteyksien toimimisesta", Vesa Piiroinen toteaa.

"Valokuitu on myös sijoitus tulevaisuuteen, sillä hyvät nettiyhteydet vaikuttavat talon myyntiarvoon."

Joustoa liittymisen maksamiseen

Kaisanetin valokuituverkkoon liittymismaksu on taajama-alueella 390 euroa, johon korotonta osamaksuaikaa voi saada jopa 60 kuukautta. Kuukausimaksuksi jää tällöin 6,50 euroa. Työn osuuden voi myös vähentää kotitalousvähennyksenä.

Jos taloudella on ennestään kiinteä laajakaista kaapeli-tv:n kautta, tällöin valokuituyhteyden saa puoleen hintaan ns. tekniikan vaihdoksena.

Tarkista oman alueesi saatavuus

Vuonna 2023 Kaisanet jatkaa valokuituverkon rakentamista Kainuun ja Ylä-Savon alueilla.

Oman alueen tilanteen voi käydä tarkistamassa Kaisanetin verkkosivuilla saatavuustyökalun avulla, jonne oman osoitteen syöttämällä voi tarkistaa valokuidun sen hetkisen suoran saatavuuden.

"Jos omakotitaloasukas on kiinnostunut saamaan valokuituyhteyden kotiinsa, ensimmäiseksi kannattaa ottaa yhteyttä meihin puhelimitse, sähköpostitse, nettisivun lomakkeella, chatissa tai myymälässä. Lähdemme sitten kartoittamaan tilannetta yhdessä", Jenna Karjalainen neuvoo.

Myös ongelmatilanteissa voi aina kääntyä Kaisanetin asiakaspalvelun puoleen.

"Meillä on paikallinen asiakaspalvelu, joten on aina mahdollista tulla käymään myös myymälässä asioimaan kasvotusten", Karjalainen muistuttaa.

Kaisanetin myyntipäällikkö Jari Pussinen ja myyjä Jenna Karjalainen onnittelemassa Vesa Piiroista kauaskantoisesta hyvästä investointipäätöksestä. Kuva: Risto Mäläskä /Kuvakeskus Hynninen

Kaisanetin valokuidun rakentamisalueet 2023:

Iisalmi

- Kangaslampi

- Lippuniemi

- Marjahaka

- Paloinen

- Rohmula

Kajaani

- Huuhkajanvaara-Kettu

- Lohtaja

- Nakertaja-Hetteenmäki

Kiuruvesi

Kontiomäki

Lapinlahti

Sotkamo

- Keskustan alue

- Siltasaari

Suomussalmi

- Kaljuskylä

- Taivalalainen

Vieremä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Kaisanetin myyntiin:

asiakaspalvelu@kaisanet.fi

puh. 0800 391 234

Lue lisää: www.kaisanet.fi/valokuitu

Kaisanetin valokuitu omaan kotiin:

• Liittymismaksu alk. 390 €

• Laajakaistapalvelut alk. 19,90 €/kk.

Kaisanet pidättää oikeuden muutoksiin.