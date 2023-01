Valokuitunetti taloyhtiössä lisää asunnon arvoa ja asumisviihtyvyyttä

Yhä useampi kodin laite vaatii nettiyhteyden toimiakseen, olipa kyseessä sitten älypuhelin, älytelevisio, tabletti, pelikonsoli tai robotti-imuri.

"Valokuituyhteyden hankkiminen on hyvää varautumista nykyaikaan", toteaa Isännöinti ja Tilitoimisto Kangasniemi Oy:n isännöitsijä Henri Heikkinen .

Edullisesti koko taloyhtiöön ja säästöä yksittäiselle asukkaalle

Valokuitu on taloyhtiössä kauaskantoinen kertainvestointi, jonka jälkeen jokainen asukas saa edullisen nettiyhteyden omaan käyttöönsä.

Heikkisen isännöimä taloyhtiö Asunto Oy Kajaanin Karpalokuja 12 otti Kaisanetin valokuituyhteyden käyttöön pari vuotta sitten. Merkittävä tekijä päätöksenteossa oli valokuidun toimivuus, edullisuus ja sen yksittäiselle asukkaalle tuoma säästö. "Kun nettiyhteydet tulevat keskitetysti koko taloyhtiöön, se on asukkaalle reilusti edullisempaa kuin henkilökohtainen nettisopimus", Heikkinen toteaa.

Valokuidulla sujuvuutta arkeen

Valokuitu tuo asukkaille lisää asumisviihtyvyyttä nopeiden nettiyhteyksien kautta ja mahdollistaa monipuolisten viihdepalveluiden käytön. Työskentely ja opiskelu etänä sekä sähköisten pankki- ja etälääkäripalveluiden hyödyntäminen hoituu toimintavarmasti jokaisella taloyhtiön asukkaalla.

Valokuitu mahdollistaa taloyhtiöille myös laadukkaat kaapeli-tv-palvelut. Huoneistoihin saadaan hyvälaatuiset tv-yhteydet ja laajempi HD-kanavavalikoima, jonka myötä myös televisiokuva on huomattavasti terävämpi.

Aina yhtä laadukas yhteys

Valokuitu on toimintavarmuudeltaan ja yhteysnopeudeltaan ylivertainen perinteiseen kuparikaapeliyhteyteen verrattuna. Yhteyden laatu on nykyaikaisella tekniikalla taattu vähintään seuraavaksi 50 vuodeksi.

Häiriöttömät elokuvat ja urheilulähetykset ovat valokuidulla oletusarvo myös silloin, kun useampi käyttäjä on omalla päätelaitteellaan samanaikaisesti netissä. Valokuituyhteys on huoneistokohtainen eli oma yhteysnopeus on aina vakio. "Kaistasta ei tarvitse kilpailla naapureiden kanssa ruuhka-aikoinakaan", korostaa Kaisanetin kuluttajapalveluiden liiketoimintajohtaja Esa Reis .

Valokuitu lisää asunnon arvoa

Toimivien nettiyhteyksien merkitys on kasvanut osana asunnon perusvarustelua. Laadukas valokuituyhteys lisää asunnon arvoa ja taloyhtiön vetovoimaa.

"Tulevina vuosina nettiyhteyksien tarve tulee edelleen lisääntymään ja valokuidusta on tullut myyntivaltti", Heikkinen toteaa.

Yhtiökokous päättää, asukas voi vaikuttaa

Päätöksen taloyhtiölaajakaistan hankkimisesta tekee aina yhtiökokous. Yksittäinen asukaskin voi edistää asiaa omassa taloyhtiössään.

"Asukas voi kartoittaa naapureiden kiinnostusta asiaan ja viedä sitten heidän kanssaan yhdessä asiaa eteenpäin taloyhtiön puheenjohtajalle sekä sitä kautta taloyhtiökokouksiin", vinkkaa Esa Reis. "Yksittäinen asukas voi myös pyytää koko taloyhtiötä koskevaa tarjousta Kaisanetiltä tai ilmoittaa kiinnostuksesta valokuitua kohtaan. Me voimme sitten viedä asiaa eteenpäin taloyhtiön päättäjien suuntaan asukkaan puolesta."

Kaisanetiltä paikallista neuvontaa

Taloyhtiöt voivat pyytää kevään kokouksiin taloyhtiölaajakaistatarjouksen sekä esittelypaketteja, joiden avulla asiaa voidaan yhtiökokouksessa helposti käsitellä. Kaisanet toimittaa yhteydet aina "avaimet käteen" periaatteella ja käyttöönotossa on aina asiantuntija apuna. Paikallisena toimijana ymmärrämme oman paikkakuntamme tarpeet ja haasteet sekä osaamme ratkaista nämä sujuvasti.

"Tulemme mielellämme mukaan taloyhtiöiden kokouksiin kertomaan valokuidusta ja vastaamaan asukkaiden mieleen tuleviin kysymyksiin", Reis lupaa. "Kaisanetin myymälöistä Kajaanissa ja Iisalmessa saa myös arkipäivisin ma-pe klo 10–16 asiantuntevaa palvelua ja opastusta sekä samalla kaikki tarvittavat nettilaitteet suoraan mukaan."

Jos koko taloyhtiö ei ole kiinnostunut ottamaan yhteistä nettisopimusta, niin Kaisanetillä on yksittäiselle taloyhtiön asiakkaalle tarjolla myös muita vaihtoehtoja oman valokuituliittymä saamiseksi. Ota tällöin yhteyttä Kaisanetin asiakaspalveluun ja voimme katsoa juuri sinun tilanteeseesi parhaimman ratkaisun.

Isännöinti ja Tilitoimisto Kangasniemi Oy:n isännöitsijä Henri Heikkinen (keskellä) toteaa valokuituyhteyden hankkimisen olevan nykyaikainen sijoitus taloyhtiöissä. Kuva: Risto Mäläskä.

Kaisanetin 100 M valokuitu taloyhtiöön:

• Koko taloyhtiön liittymismaksu 390 €

• Huoneistokohtainen reititin 129 €/kpl

• Huoneistokohtainen kuukausimaksu 8,90 €/kk

Kaisanet pidättää oikeuden muutoksiin.