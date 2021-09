Vanha jäärä saa kaverin – Tiina Lymi on sekoittanut hykerryttävän keitoksen maanantai-illan elokuvassa

Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja

Sub klo 21.00

**** Kirjailija Tuomas Kyrö onnistui luomaan pappahahmon, joka on yhtä aikaa sekä hyvin suomalainen että yleismaailmallinen. Varmasti kaikkialta löytyy samanlaisia vanhoja jääriä, joilla on tarkka tieto siitä, miten maailma makaa ja kuinka asioiden kuuluisi mennä. Toisessa Mielensäpahoittaja -elokuvassa rooli ja sohvatyynyn kokoinen karvareuhka siirtyivät alkuperäiseltä Antti Litjalta Heikki Kinnuselle . Komeasti hän kantaakin tarinaa, jossa tunnepuoli puskee aiempaa vahvemmin pintaan. Satu Tuuli Karhu on 17-vuotias kaupunkilaistyttö Sofia, joka saapuu leskeksi jääneen vaarinsa hoteisiin. Hiljainen hykerrys, elämänusko, perunat ja kastike sekoittuvat Tiina Lymin ohjaajankäsissä maittavasti. (Suomi 2018)

I Do... Until I Don’t

TV5 klo 22.00

*** Monista romanttisista komedioista tuttu näyttelijä Lake Bell osui napakymppiin skarpissa esikoisohjauksessaan In a World... (2017). Hän esitti äänivalmentaja Carolia, joka kipuilee suositun spiikkaaja-isänsä varjossa. Paukut kovenivat Bellin seuraavassa elokuvassa, mutta tutustihan siinä kävi: isompi budjetti ja tähtinimien lista tuottivat keskinkertaisemman elokuvan. Totta kai Ed Helms , M ary Steenburgen , Paul Reiser ja muut tuovat kokemusta peliin. Ideakin kutkuttelee. Bell on nyt elokuvantekijä Vivian, jonka mielestä avioliitto kuuluisi vahvistaa vain seitsemäksi vuodeksi kerrallaan. Jatkoa tuumittaisiin sitten erikseen. (USA 2017)

Pekka Eronen