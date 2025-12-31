Paikallisuutiset

Vuoden pelastaja Sami Juntunen tekee työtään kehittävällä otteella ja työkaverit huomioiden

Kainuun pelastuslaitoksen Vuoden pelastajaksi 2025 valitsema Sami Juntunen ei puhu suorituksista, vaan yhdessä tekemisestä, työn kehittämisestä ja siitä, miten kaikki työ kantaa silloin, kun ihmiset jaksavat hyvin.

Sami Juntunen on Kainuun hyvinvointialueen pelastuslaitoksen vanhempi pelastaja ja Vuoden pelastaja 2025 Kainuussa. Hänen työtään leimaa kehittävä ote, yhteistyö ja koko Kainuun turvallisuuden tarkastelu laajasta näkökulmasta. Kuva: Riitta Mäkeläinen

Riitta Mäkeläinen Kainuun Sanomat

Kun Kainuun hyvinvointialueen pelastuslaitoksen vanhempi pelastaja Sami Juntunen kertoo, miltä tuntui tulla valituksi Kainuun pelastuslaitoksen Vuoden 2025 pelastajaksi, vastaus ei tule kevyesti.

– Kyllähän se tuntui hyvältä. Oli mukava saada tällainen huomionosoitus omasta työstä, hän sanoo ja pysäh