Yksi uusi koronatartunta kuntoutuskodissa Kajaanissa – yli 60 karanteenissa

Samoojan kuntoutuskodissa Kajaanissa on todettu tiistaina yksi uusi tartunta yksikön asukkaalla, kertoo Kainuun sote.

Yhteensä positiivisia testituloksia on tällä hetkellä tiedossa 19. Kajaanissa todetussa laajassa kuntoutuskotiin liittyvässä tartuntaketjussa on eiliseen mennessä asetettu lisäksi karanteeniin yli 60 henkilöä kuten Kainuun Sanomat kertoi jo aiemmin (KS 12.1.). Samoojan koronarypäs on tullut Kajaaniin Oulun kautta pääkaupunkiseudulta.

Soten muissa yksiköissä ei ole voimassa olevia karanteeneja, mutta Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkarin mukaan voimassa on yleinen suositus olla käymättä vierailulla. Ja jos vieraillaan, on käytössä suojainpakko.

Samoojan kuntoutuskodissa työskenneelleet SOL:n siivoojat ovat kotona joko eristyksessä tai karanteenissa. Sen sijaan maanantain jälkeen Samoojassa työskentelevät eivät ole rajoitusten piirissä.

Päätökset koronatilanteesta keskiviikkoon mennessä

Soten mukaan toistaiseksi ei ole tiedossa sitä, miten tartunnat ovat levinneet poikkeuksellisen voimakkaasti sekä henkilöstöön että asukkaisiin. Virusnäytteet ovat tutkittavina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Sote odottaa virustyypityksen tuloksia loppuviikosta.

Samoojan kuntoutuskoti on Kainuun soten mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ympärivuorokautinen asumispalveluyksikkö, jossa on tällä hetkellä 15 asukasta ja noin kymmenen työntekijää. Yksikkö on ollut karanteenissa ja vierailukiellossa 1. tammikuuta alkaen. Asukkaat kuuluvat terveydentilansa perusteella koronataudin riskiryhmään.

Maakunnan tilannetta käsitellään alueellisessa koronakoordinaatioryhmässä tiistaina iltapäivällä sekä keskiviikkoaamuna kuntien kanssa johto- ja tiedotuskeskuksen kokouksessa.

– Olemme sekä ilmaantuvuusluvun että positiivisten testitulosten osalta selkeästi epidemian kiihtymisvaiheessa. Linjaamme keskiviikkoaamuna lähiaikojen suositukset ja ohjeet. Aluehallintovirasto päättää mahdollisista yleisistä rajoitustoimista kuten tähänkin asti, Koukkari kertoo.

Koronarokotusten käynnistymisestä kuntalaisille ei ole vielä tietoa. Jatkossa ajankohtaista rokotetietoa päivitetään osoitteessa sote.kainuu.fi/koronarokotukset.

Tartuntoja maahanpalaavilla

Kaksi uutta tartuntaa on todettu eilen Kainuuseen ulkomailta palaavilla henkilöillä.

Kainuun sote muistuttaa, että rajat ylittävää matkustusta ei suositella lainkaan. Naapurimaista Venäjällä, Ruotsissa ja Virossa koronatilanne on erityisen huolestuttava, joten tilanteen pahentumisen estämiseksi matkustusohjeita on noudatettava.

Riskialueilta palaavalle suositellaan 10 vuorokauden omaehtoista karanteenia tai vähintään kahta koronatestiä 72 tuntia ennen ja jälkeen paluuta sekä omaehtoista karanteenia näiden välissä. Rajoilla on myös mahdollisuus koronatesteihin.

– Vaikka Suomen kansalaisilla on oikeus lähteä ja palata maahan, esimerkiksi polttoaineen haku tai ostosmatka rajan takaa ei ole välttämätöntä. Toivon todella, että tämä otetaan vakavasti ja testausta myös käytettäisiin, Koukkari korostaa.

221 uutta tartuntaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoi tiistaina, että Suomessa on todettu 221 uutta koronavirustartuntaa. Kahden viikon aikana tartuntoja on todettu 370 vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana. Koko pandemian aikana tartuntoja on varmistettu Suomessa yhteensä 39 011. Ikäryhmistä eniten tartuntoja on löytynyt 20–30- ja 30–40-vuotiailta.

Edit kello 13.45. Juttua päivitetty.