Aluevaaliehdokkaan mielipide: Rakentaen tulevaa

Tuleva aluevaltuusto on työlään paikan edessä. Uuden luonti tyhjästä ei koskaan ole helppoa.

Kainuun soten pysyminen talousarvioissa on ollut menneinä vuosina heikkoa. Eikä tämä talousarviossa pysymisen vaikeus tule muuttumaan uudella hallintohimmelilläkään. Tämän vuoksi rakenteet ja käytännöt on luotava nyt muutosvaiheessa sellaisiksi, ettei mahdollista maakuntaveroa tarvitse ottaa käyttöön.

Yksi juurisyistä tulee väestörakenteesta. Näillä näkymin vuonna 2040 väestöllinen huoltosuhde olisi sellainen, että vain puolet olisi työssäkäyviä, 36 prosenttia eläkeläisiä ja nuoria 14 prosenttia. Mikäli työssäkäyviä r asitetaan vielä erillisellä maakuntaverolla, niin Kainuu on selvästi pakkasella houkuttavuudessaan.

Jotta kaikkien Kainuun kuntien elinvoima ja houkuttelevuus säilyisi, niin palvelut on kyettävä säilyttämään. Tässä ansiokasta työtä on tehnyt mm. perussuomalaisten Tea Heikkinen puolustaessaan Otanmäen hammashoitolaa soten hallituksessa.

On kuitenkin myönnettävä yhtälön haastavuus.

Työntekijöiden mielestä palkka on pieni ja tekeviä käsipareja liian vähän Lisäksi osa asiakkaista käyttää palveluita väärin. Asiakkaan näkökulmasta "päivystyksen aula" on tyhjä asiakkaista, työntekijät ovat harvassa ja perusterveydenhoitoon ei edes pääse. Päättäjien mielestä rahaa on liian vähän. Rumasti sanottuna, omasta näkökulmasta syy on aina jossain muualla.

Vuosina 1972-1997 toteutettiin Pohjois-Karjala projekti, jonka tavoitteena oli parantaa suomalaisten elintapoja. Projektin on arvioitu pelastaneen noin 250 000 henkeä.

Olisiko siis syytä tehdä samassa hengessä Kainuun projekti, jossa haetaan parempaa elämän laatua ja parempaa taloudellista kantokykyä maakunnalle? Tavoitteet määriteltäisiin siis, että ne parantavat palveluita ja niiden kannattavuutta. Sivutuotteena tuo parantaisi kainuulaisten kuntien houkuttelevuutta.

Jotta taloudellisissa tavoitteissa pysyttäisiin, niin myös aluevaltuutettujen on syytä kantaa kortensa kekoon. Nykyisen hallituksen luomassa mallissa on nimittäin mahdollisuus piilopuoluetukeen, joka olisi jopa 5000 euroa per valtuutettu per vuosi. Vaikka rahat ovat tiukassa, niin siitä huolimatta sitä ollaan jakamassa heppoisin perustein. Uskon että muutamissa puolueissa tuo summa otettaisiin mielellään vastaan. Tuo tuki on jo kirjattu nykyisen hallituksen toimesta lakiin hyvinvointialueesta (27 §, 611/2021).

Perussuomalaiset vastustavat tuota holtitonta rahanjakoa, koska käytännössä ryhmän toiminta ei tule muuttumaan nykyisestään niin merkittävästi, vaikka työmäärä lisääntyisikin.

Teemu Niva

aluevaaliehdokas (ps.)

Kajaani