Aluevaaliehdokkaan mielipide: Uusi hyvinvointialue

On tärkeää, että meillä tulee olemaan oma hyvinvointialue Kainuussa. Tällöin voimme itse päättää, millä tavoin palvelumme järjestetään ja tutut Kainuun olot tuntevat henkilöt ovat päättäjinä.

Palvelut toimisivat epäilemättä silloinkin, jos olisimme osa jotakin toista aluetta. Mutta silloin päätöksenteko olisi vääjäämättä kauempana ja vaikutusvaltamme myös pienempi omiin terveyspalveluihin.

Oman hyvinvointialueen myötä myös kaikki sen työpaikat ja niiden myötä verotulot jäävät Kainuuseen. Jos olisimme osa jotain toista aluetta, niin tällöin myös osa työpaikoista sijaitsisi muualla. Näistä syistä meidän kannattaa saada hyvinvointialueemme onnistumaan niin toiminnallisesti kuin myös taloudellisesti kantavalla pohjalla.

Vaikka Kainuu on hyvinvointialueena pieni, niin se on kuitenkin mittasuhteiltaan todella iso. Asiakkaita ovat kaikki yli 70 000 Kainuun asukasta, työntekijöitä hyvinvointialueella on noin 3 700 ja vuotuinen budjetti noin 370 miljoonaa euroa.

Verrattiinpa näitä lukuja mihin tahansa yksityiseen palveluyritykseen, niin ne ovat todella merkittävät. Tämän vuoksi aluetta pitää johtaa kokoaan vastaavalla tavalla.

Tällaisen palvelukokonaisuuden onnistunut johtaminen tuo mukanaan ison vastuun. Asiakkaiden tulee saada tarvitsemansa palvelu, henkilöstön olla johdettu hyvin ja veronmaksajien rahat tulee käyttää

vastuullisesti.

Kainuussa on kuitenkin yksi etu moneen muuhun alueeseen verrattuna. Vuonna 2005 alkoi Kainuun hallintokokeilu, joka kattoi sosiaali- ja terveydenhuollon, toisen asteen koulutuksen, Kainuun keskussairaalan ja entisen Kainuun liiton palvelut. Kokeilun ansiosta meillä on edelleen yhtenäinen organisaatio, jota meidän ei tässä tilanteessa tarvitse lähteä rakentamaan uudelleen.

Vaikka meillä on jo organisaatio olemassa, niin jatkossa asiat kuitenkin muuttuvat. Aiemmin toiminta on lähtenyt usein liikkeelle kuntien lähtökohdista ja päättäjät ovat olleet tekemässä päätöksiä lähtökohtaisesti kuntien edustajina.

Uudella hyvinvointialueella päättäjien tulee kuitenkin katsoa asioita vain ja ainoastaan "Kainuu-lasien" läpi. Kuntarajat pitää häivyttää mielestä ja katsoa Kainuuta kokonaisuutena.

Millä tavoin kainuulainen asiakas saa tarvitsemansa avun parhaiten ja samalla siten, että toiminta on taloudellisesti kestävällä pohjalla?

Matti Mentilä

aluevaaliehdokas (kok. sit.)

Kajaani