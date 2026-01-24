Urheilu
Elämänura-palkittu Matti Sirkka on urakoinut monen lajin parissa: ”Kun intoa on ollut, aika on riittänyt”
Elämänura-palkinnon saanut Matti Sirkka tunnetaan parhaiten uintivalmentajana, mutta aikaa ja intoa on riittänyt muillekin urheilulajeille - ja Saabeille.
Kainuun Urheilugaalassa elämänura-palkinnon saanut Matti Sirkka on ollut urheiluareenoilla monessa mukana. Lajikirjo on laaja ja CV:ssa mittaa niin että heikompaa hengästyttää jo lukiessakin.
Sirkka tunnetaan ennen kaikkea uintivalmentajana, mutta sen lisäksi mies on tuttu lentopallokentiltä ja hiiht