Elämänura-palkittu Matti Sirkka on urakoinut monen lajin parissa: ”Kun intoa on ollut, aika on riittänyt”

Matti Sirkan mukaan Kaukavesi oli yksi tärkeä syy palata takaisin Kajaaniin Orimattilasta. Uimahalli tarjoaa hyvät puitteet uintiharrastukselle. Kuva: Pekka Pajala

Elämänura-palkinnon saanut Matti Sirkka tunnetaan parhaiten uintivalmentajana, mutta aikaa ja intoa on riittänyt muillekin urheilulajeille - ja Saabeille.

Kainuun Urheilugaalassa elämänura-palkinnon saanut Matti Sirkka on ollut urheiluareenoilla monessa mukana. Lajikirjo on laaja ja CV:ssa mittaa niin että heikompaa hengästyttää jo lukiessakin.

Sirkka tunnetaan ennen kaikkea uintivalmentajana, mutta sen lisäksi mies on tuttu lentopallokentiltä ja hiiht

