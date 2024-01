Paikallisuutiset

Filippiiniläisiä hoitajia sijoittuu muun muassa vanhusten hoitokoteihin. Kuva: Jussi Pohjavirta/arkisto

Filippiiniläisiä hoitajia on saapunut tällä viikolla Kajaaniin – ”Nyt he ensin asettautuvat, eli ei heitä laiteta suoraan syvään päähän”

Pakkaseen sopivat vaatetukset ovat tulijoilla kunnossa. Filippiiniläisiä hoitajia pitäisi tulla kevään aikana Kainuuseen yhteensä 30, minkä lisäksi on tulossa perheenjäseniä.

Tanja Nuotio Kainuun Sanomat

Kainuuseen on saapunut tällä viikolla yhdeksän filippiiniläistä hoitajaa, jotka alkavat työskennellä Kajaanissa. He tulivat Suomeen viikonvaihteessa.

Hoitajilla on alkanut tiistaina työsuhde Kainuun hyvinvointialueen kanssa. Yhdeksän tulijan joukossa on sekä naisia että miehiä, ja yhdellä on tullut m