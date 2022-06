Futista päiväkoteihin, alakouluihin ja lähialueille

Jalkapallon tulee olla "saapusalla" jokaiselle lapselle, tuoda ihan jalkaan kiinni. Näin on tänäkin keväänä toiminut Kajaanin Haka. Toukokuussa järjestetty päiväkoti- ja alakoulukiertue toi jalkapallon iloa ja innostusta 380 päiväkoti-ikäiselle ja 500 alakoululaiselle Kajaanissa. Tuhat lasta sai kotiinsa ilmaislipun koko perheelle katsomaan tulevia idoleitaan Liikuntapuistoon, kun edustusjoukkue pelaa valtakunnallista Miesten Kakkosta. Lapsille jaettiin myös iloisia liikuntatuokioita varten Suomen Palloliiton tarjoamia jalkapalloja.

Saavutettavuutta lisätään kesän aikana LähialueFutis -toiminnalla. Neljällä Kajaanin asuinalueella - Nakertajassa, Kätönlahdessa, Lohtajalla ja Lehtikankaalla – on tarjolla ohjattua liikuntaa jalkapallon merkeissä. Aamupäivisin järjestettävien tuokioiden tapahtumapaikkana ovat koulujen futiskaukalot. Nuoremmille ja vanhemmille on omat ryhmänsä. LähialueFutis on avointa kaikille 5–10-vuotiaille. Taitotasosta, liikunnallisesta taustasta ja sukupuolesta riippumatta. Mitään aikaisempaa osaamista ei tarvitse olla.

Mansikkapolun päiväkotilaisten vikkelät jalat laittavat pallon pyörimään

Liikunnanohjaaja Jere Knaapila kertoo, että tarjotut futistuokiot on otettu innolla vastaan ja pyyntöjä on tullut, että enemmänkin voisi tällaista toimintaa olla. Lapset ovat ennakkoluulottomia ja rohkeita osallistumaan.

On tärkeää tarjota jalkapalloa matalalla kynnyksellä kaikille. Se on kokonaisvaltaisesti kehittävä laji, kun ilon kautta saadaan aikaan innostus liikkumaan ohjattuna yhteistyössä muiden kanssa. Liikkumattomuus tuo yhteiskunnallisia kustannuksia monenlaisien pitkäaikaissairauksien muodossa ja paikalliset urheiluseurat helpottavat toiminnallaan tätä taakkaa. Kun lapsena innostuu liikkumaan, kipinä pysyy mukana helpommin aikuisena ja vielä seniori-ikäisenäkin.

Kesäajan Nappulaliiga-toiminnan ilmoittautumiset ovat myös käynnissä. Seuran verkkosivuilta voi käydä katsomassa harrastetoiminnan ryhmiä ja ilmoittautua mukaan harrastamaan. Nappulaliigaryhmiin voi tulla myös paikan päälle kokeilemaan ilman ilmoittautumista, päätöstä ei tarvitse tehdä heti.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän tuen avulla Kajaanin Haka aloittaa tänä syksynä myös nuorille tarkoitetun harrastetoiminnan Kajaanissa. Rekrytointi alkaa pian, joten sinä liikunta-alan ammattilainen – olehan kuulolla!

Lisätietoja kaikesta tästä saat Karri Hentilältä 040 5343 049

