Urheilu

Hokki oli jämäkkänä maalien edessä lauantain ottelussa, kun joukkue tasoitti välieräsarjan liminkalaista Vetureita vastaan. Kuva: Pekka Pajala

Hokki venytti välierät kolmanteen otteluun: ”Mitään emme ole vielä saaneet”

Hokin kausi jatkuu vielä sunnuntaina, kun joukkue suuntaa Liminkaan pelaamaan Vetureita vastaan välierien kolmannessa ja ratkaisevassa ottelussa.

Kainuun Sanomat

Kajaanin Hokki suuntasi lauantain kotiotteluun Limingan Vetureita vastaan selvällä panoksella: voitolla kausi jatkuu, tappiolla kausi on paketissa.

Panokset tietänyt Hokin kokenut ryhmä osoitti kykyä kestää paineet, kun joukkue venytti välieräsarjan ratkaisun sunnuntaina pelattavaan kolmanteen ja rat

