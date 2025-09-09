Paikallisuutiset
Kaikki alkoi karkkilakosta – Marian tarina avaa anoreksian logiikkaa uudella tavalla
Syömishäiriöitä tunnistetaan aiempaa paremmin, mutta niiden syyt ovat epäselviä. Maria Paldanius lisää osaltaan ymmärrystä tietokirjallaan Paastomania, joka kuvaa, kuinka etenkin naiset ovat eri aikakausina nälkiinnyttäneet itseään. Hän käy avoimesti vuoropuhelua edesmenneiden kohtalotovereiden kanssa omasta sairastumisestaan.
Kukapa ei olisi joskus aloittanut karkkilakkoa.
Lukiolaistytöt päättivät aloittaa, kun karkkiostoksilla käynti välitunneilla oli alkanut tulla tavaksi. Muut lopettivat pian, mutta Maria Paldanius jatkoi.
Seuraavaksi hän jätti pois sokerin ja rasvat. Kasvissyönti oli muodikasta Kallion ilmaisutaidon lu