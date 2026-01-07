Paikallisuutiset

Anne Moilasella on pitkä kokemus eri medioista. Viimeksi hän on tehnyt viestintähommia, mutta nyt hän palaa journalismin pariin. Kuva: Veikko Somerpuro / Hilla Group Oyj

Kainuun Sanomien uusi päätoimittaja on Anne Moilanen: ”Tuntuu tosi merkitykselliseltä tulla takaisin Kainuuseen”

Suomussalmelta kotoisin oleva Anne Moilanen on tehnyt suurimman osan työurastaan toimittajana. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus eri medioista ja viestintätehtävistä.

Tanja Nuotio Kainuun Sanomat

Kainuun Sanomien uusi päätoimittaja Anne Moilanen tekee paluun juurilleen.

Suomussalmen kuntakeskuksessa syntynyt ja siellä lapsuutensa asunut Moilanen aloitti toimittajan uransa Ylä-Kainuusta: hän alkoi avustaa lehteä 16-vuotiaana lukiolaisena.

Kesätoimittajana Kainuun Sanomissa Moilanen työskenteli