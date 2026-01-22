Paikallisuutiset

Santtu Poutiainen. Kuva: Poliisi

Kajaanin poliisi pyytää tutkimaan varastot Purolassa ja Puistolassa – pyyntö liittyy kadonneeseen Santtu Poutiaiseen

Tanja Nuotio Kainuun Sanomat

Kajaanin poliisi pyytää Kajaanissa Purolan ja Puistolan alueiden asukkaita ja kiinteistöjen omistajia tarkastamaan varastotilansa.

Pyyntö liittyy kadonneeseen Santtu Poutiaiseen, josta Kajaanin poliisi tiedotti keskiviikkona. Santtu Poutiaista etsitään Kajaanissa.

Rikoskomisario Kimmo Tuulenkari Kajaanista kertoi torstaina Kainuun Sanomille, että poliisi on saanut Poutiaiseen liittyen hyvin vihjeitä.

Saatujen vihjeiden perusteella on oletettavaa, että viimeisimmät havaitut liikkeet Santusta ovat Purolan ja Puistolan alueella.

– Vihjeitä on tarkisteltu. Saatujen vihjeiden perusteella on oletettavaa, että viimeisimmät havaitut liikkeet Santusta ovat Purolan ja Puistolan alueella, Tuulenkari sanoi.

– Jos vanhoissa liitereissä ja ulkorakennuksissa havaitsee ihmeellisiä jalanjälkiä tai jotain sinne kuulumatonta, se kiinnostaa poliisia. Olisiko Santtu käynyt lämmittelemässä?

Poliisi pyytää nyt, että ihmiset Purolassa ja Puistolassa tarkastaisivat erityisesti ulkorakennukset, joita ei ole käytetty pitkään aikaan. Lisäksi kannattaa tarkastaa, onko pihapiirissä ihmeellisiä, erityisiä jalanjälkiä.

Tuulenkari selventää, että Santtu Poutiainen on nähty viimeisen kerran sunnuntaina 11. tammikuuta. Poliisia kiinnostaa Santun liikkeet sinä päivänä puolenpäivän jälkeen ja siitä eteenpäin puolentoista viikon ajalta.

Poliisi pyytää ilmoittamaan kaikki poikkeavat havainnot Oulun poliisilaitokselle sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.oulu@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 0295 416 194 ja WhatsApp-viestillä numeroon 050 305 0132.

edit 22.1. klo 15.10 ja klo 15.18: uutista päivitetty kauttaaltaan Kajaanin poliisin täsmennetyillä tiedoilla ja vaihdettu kuva.