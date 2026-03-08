Urheilu

Ville Auma-Ahon tekemä maali jäi lauantain ottelun voittomaaliksi, kun Kiva HT tienasi paikan II divisioonan pohjoislohkon finaaleihin. Kuva: Mari Heikura

Kiva HT pääsee puolustamaan mestaruutta: ”Olimme henkisesti vahvempia ja se auttoi paljon”

Kiva HT:n finaalivastustaja ratkeaa sunnuntaina, kun Kemijärven Kiekko ja Haukiputaan Ahmat kohtaavat toisensa Kemijärvellä.

Kainuun Sanomat

Kuhmon Kiva HT pelaa jääkiekon miesten II divisioonan loppuotteluissa toista vuotta putkeen.

Sinetti finaalipaikalle tuli myöhään lauantai-iltana, kun Kiva HT kaatoi välierien toisessa ottelussa oululaisen Laser HT Akatemian Raksilan jäähallissa. Kiva HT:n voittolukemat kirjattiin muotoon 4–2 (1–2, 1

