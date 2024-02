Koti-Kajaani

Kuuloluuri: Voisiko lempeä harjoittaa hiljempaa?

”Kylläpä taas vanhan talon seinissä oli huono äänieristys. Kaikki kuuluu alhaalta ylös ja kupeelta kummaltakin. Päivällä kuuluvat normaalit asumisen äänet, radion kuuntelu ja tv:n katselu. Illalla lemmenleikit yltyvät huutokuoroksi. Eikö sitä voisi harjoittaa hiljemmin?” kyselee kerrostalossa asuva.

”Kylläpä oli mauton kirjoitus lauantain Kainuun Sanomissa Vilja Sorsalta homo-ongelmasta. Voi, voi sinua Vilja!”, luurissa voivotellaan.

”Tässä katson alle 23-vuotiaiden hiihtoa. Siellä keikkuvat kärjessä Ruotsi ja Norja. Kyllä se näin on, että suomalaiset hiihtäjät loppuvat, asenne hiihtoon on väärä. Sitä ei pidetä minään. Jääkiekko ja jalkapallo on tänään in. Joukkuepelissä saa arvostusta, vaikkei hyvä olekkaan, mennään massan mukana. Hiihdossa olet yksilösuorittaja, täytyy olla kova itsekuri, sisukas ja voitontahtoinen. Täytyisi nostaa hiihto takaisin oikealle paikalleen”, hiihdon ystävä vaatii.

”Keltainen, ruskea ja valkoinen ‒ värit ovat talviset. Pihallamme on paljon keltaista pissaa, vaikkemme omista koiraa tai kissaa. Naapuriemme koirat tykkää meidän pihallemme pissaa lykkää. Lasten suojapukuihin ruskeaa tarttuu, sitä mukaa kun koiran kakkaa hangen laitaan karttuu. Poimithan siis jätökset, ettei likaannu lasten kätöset”, runoileva nimimerkki Kikkare ohjeistaa.

”Tehkää hyvät ihmiset lumityöt postilaatikoidenne edustalta, että niihin pääsee jakaja autolla. Jakaja joutuu käymään päivittäin monta sataa laatikkoa, ja se hidastaa jakelua. Siis myös teidän postin kulkua. Ei riitä, että laatikolle on puolimetriä leveä käytävä, vaan sinne on päästävä autolla kaartamaan. Myöskin laatikon sijaintia vois miettiä. Että ne olisivat samalla puolen tietä”, nimimerkki Ei suuri vaiva ohjeistaa.

”Kenen tehtävä on informoida taloyhtiön asukkaita, kuinka lajitella bioroskat. Isännöitsijän vai Ekokympin? Ei kaikille tule lehteä, josta lukea ohjeita. Jos bioroskat on laitettu muovipussiin, roskat jätetään ottamatta. Selvät ohjeet asukkaille, ettei tule lisäkustannuksia”, vaatii nimimerki Lajittelu kuntoon.

”Jatkuva kasvu ja kilpailukyky ovat suuressa ristiriidassa kaiken pas***n jauhamisen kanssa. Kuka uskoo enää tähän teatteriin?. Meillä lähes kaikilla on joka päivä varaa pudottaa kulutuksesta noin 30 prosenttia viisailla valinnoilla. Laskematta hyvinvointiamme. Viina, tupakka, nuuska, energiajuomat, karkit, puolivalmisteet, kolmioleivät, muoviromut, jne. Kokemuksesta tiedän, että ilman edellä mainittuja pärjää oikein hyvin. Väitän, että esimerkiksi vuonna 1965 elettiin parempaa elämää kuin tässä kulutushysteriassa”, muistuttaa nimimerkki Koska minä haluan.

