Kotimaa

Lääkäri Jussi Sutinen on saanut sanoa kuolemaan varautuneelle potilaalleen: "Et sinä kuolekaan tähän tautiin" – Tehokas hiv-lääkitys on tieteen riemuvoittoja

Suomessa hiv-tapaukset ovat lisääntyneet, mutta kokonaisuudessaan luvut ovat maltillisia. Hiv-testaukseen on vaikea päästä, eikä matalan kynnyksen paikkoja ole juuri missään. Kokenut hiv-lääkäri Jussi Sutinen sanoo, että jokainen aids-kuolema tässä maassa on absoluuttisen turha.

Minna Akimo Kainuun Sanomat

Joka vuosi Suomessa kuolee ainakin yksi ihminen aidsiin, vaikka lähes kaikki kuolemat olisivat estettävissä hyvällä lääkehoidolla.

– Jokainen aids-kuolema on absoluuttisen turha. Näissä on kyse siitä, että diagnoosi on tehty liian myöhään, infektiolääkäri Jussi Sutinen Helsingin ja Uudenmaan sairaanh