Lukijan mielipide: Energiayhtiöiden ylivoittoja pitää hillitä

Sähkön hinta on ollut yksi talven polttavista kysymyksistä. Venäjän hyökkäyssota herätti Euroopan siihen, kuinka vaarallista energiariippuvuus Venäjästä on, ja miksi uusiutuvan energian lisääminen on myös turvallisuus- ja talouspolitiikan näkökulmasta tärkeää.

Sähkön kallistumisen taustalla on venäläisen fossiilienergian saatavuuden heikkeneminen.

Energiamarkkinajärjestelmämme hinnoitteluperiaatteen ja sähkön niukkuuden vuoksi myös puhtaalla tai ydinenergialla tuotettu sähkö kallistui, vaikka niiden tuotantokustannukset pysyivät ennallaan.

Sähköyhtiöt ovat saaneet isoja ansaitsemattomia voittoja samalla, kun kallistunut sähkö on ajanut monet ahdinkoon.

Vasemmistoliitto on ajanut hintarajoitinta sähkön kuluttajahinnoille sekä windfall-veroa energiayhtiöiden ansiottomille voitoille.

Syksyllä emme saaneet riittävästi tukea muilta hallituspuolueilta. Tuolloin päätetyt toimet sähkötuesta ja verotuksen sähkövähennyksestä olivat toki parempia kuin ei mitään.

Joulukuussa myös muut hallituspuolueet tulivat meidän linjalle. Päätimme sähköhyvityksestä, jolla korvataan kuluttajille kuluneen talven kohtuuttomia sähkökustannuksia aiempaa kattavammin.

Lisäksi päätettiin sähköyhtiöiden ansaitsemattomien voittojen leikkaamisesta windfall-verolla koskien vuotta 2023. Valmisteluun laitettiin myös uusi hintarajoitinmalli, joka voitaisiin tarvittaessa ottaa käyttöön sähkön kallistuessa.

"Windfall-vero on syytä pitää pysyvästi voimassa."

Sähkön hinta on onneksi tullut alas vuodenvaihteen huippuhinnoista.

Nykyisillä pörssihinnoilla tärkein kuluttajien asemaa parantava ja yhtiöiden ansaitsemattomia voittoja suitsiva toimi olisi velvoittaa sähkönmyyjät tarjoamaan jokaiselle asiakkaalle mahdollisuus vaihtaa kallis määräaikainen sopimus pörssisähkösopimukseen.

Myös tähän liittyen on valmistelu käynnistetty.

Jatkossa uusiutuvilla tuotetun halvan sähkön tarjontaa on lisättävä. Tarvitaan myös toimia hinnoittelujärjestelmän korjaamiseksi.

Windfall-vero on syytä pitää pysyvästi voimassa. Säätämämme sähkönsiirtohintoja rajoittavan lain toimivuutta on seurattava.

Energiaa on säästettävä aina kun mahdollista, mutta kaikilla on oikeus riittävään lämpöön ja energiaan.

Kirjoittaja on oululainen sosiaali- ja terveysministeri ja eduskuntavaaliehdokas (vas.).