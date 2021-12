Lukijan mielipide: Haluaisimme tietää, mistä äänestämme

Hyvinvointialueen valtuustovaalit lähestyvät, en ole nähnyt silti kuin yhden ehdokkaan mainoksen. Lääkärin, ammattilaisen. Hyvä, erinomainen asia!

Kun tammikuussa valitaan 59 valtuutettua, niin samalla kuulemma valitaan varavaltuutetut, jotka varsinainen ehdokas on jo valinnut itseään tuuraamaan hänen ollessaan estynyt.

Onko näin? Eikö meillä äänestäjillä olekaan mahdollisuutta äänestää varavaltuutettua oman valintamme mukaan? Ei tiedä, vaikka joku vanha ukko olisi valinnut itselleeen nuoren aikuisen, edustavan naisen. Kunhan ei sattuisi uhmakas, säännöistä piittaamaton ja elämänkokemusta vailla olevan kaunis, tyylikäs ja omaa itseään täynnä oleva!

Isot pojat siellä etelän mailla näyttivät myös mallia meille taviksille, tehdyt säännöt ei koske heitä!

No, meillekin on tulossa aluevaltuustoehdokkaita eduskunnasta, ikiomat kansanedustajamme, kaikki kolme.

Nyt on huomattava, että en vertaa heitä edellä oleviin sääntöjen rikkojiin. Luultavasti me kaikki kainuulaiset toivomme, että heillä riittää aikaa syventyä meidän hyvinvointimme hoitoon ja että he tuovat semmoista tietoa ja taitoa, jota täällä "ruohonjuuritasolla" ei ole.

"Maalaisjärkeähän" täällä on, jos se oman puolueen ainainen suosiminen, härski suhmurointi, kotiinpäinveto ja salassa sopiminen jäisi pois.

Luinpahan tuossa, että eräs hallituspuolueen kansanedustaja hakee kotipaikkakuntansa hyvinvointialueen valtuustoon, vaikka hän on kahminut noin 15 erilaista kotimaassa ja ulkomaille sijoittuvaa tehtävää (puheenjohtajuuksia, lautakuntien/järjestöjen/valtuuskuntien jäsenyyksiä jne..), niin että on sitä jollain "näkemystä".

Asiasta toiseen. Tämä Timo Korhosen nyt johtama (olikohan se VATE) tulevia miettivä väliaikainen "valtuusto" on ollut hiljaa kuin mikäkin salaseura. Olisi jo aika kertoa ja valaista meitä äänestäjiä, missä mennään, mitä tehdään, vai onko tämä esimakua tulevasta, että "me tehdään ja päätetään, siinähän vikisette"!

Työllisyys kyllä kohenee. Tarvitaan sen varsinaisen valtuuston lisäksi "lukematon "määrä erilaisia lautakuntia, pakollisena nuorisovaltuustot, vanhusneuvostot sekä vammaisneuvostot.

Tärkein kuitenkin on tarkastuslautakunta. Sen tehtävänä on olla ylin valvoja koko hyvinvointialueen ja sen toiminnan tarkastajana ja valvojana. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi jäsenien määrää ei ole määrätty?

Muitakin toimielimiä voi olla "tarpeen mukaan". Tarkoittaa myös sitä, että aluevaltuusto voi asettaa halunsa mukaan niin paljon lautakuntia ja asiantuntijaryhmiä kuin haluavat, joten kyllä työllisyys nousee, kuten jo totesin .

Timo Korhonen, me haluaisimme tietää, mistä kaikesta (ehkä ei ihan kaikesta) me äänestämme? Ei tarvitse kertoa 5000€ euron vuosittaisesta tukirahasta/per edustaja tai 200 euron kokouspalkkiosta (nyt hyvinvointialueiden valmistelun ohjausryhmien osalta) ja lisäksi muut kulukorvaukset.

Nyt tuntuu, että joudumme äänestämään pimeässä, eli "ostamaan sian säkissä".

Kun kuitenkin äänestämme, vetoan siihen, että äänestäisitte naisia valtuustoon, koska heillä on tunnetusti empaattisuutta ja näkemys kokonaisvaltaisesta huolenpidosta lastenhoidosta meihin könttyröihin saakka!

Jos "ukot" tietävätkin, että "tuosta poikki ja jengat siihen", ei pidä unohtaa, että ihmisyydestä ei voi luopua, ja siksi tarvitaan isoa panostusta muun muassa digitaalisuuden tehostamiseen hoitohenkilökunnan työn helpottamiseksi ja kustannusten kurissapitämiseksi – unohtamatta ihmistä.

Juhani Nissinen

Teppana

Kajaani