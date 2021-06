Lukijan mielipide: Haluammeko säilyttää kuntarakenteen vaiko laadukkaat palvelut?

Vuonna 2020 tähän maailmaan syntyi kaikkiaan noin 460 uutta kainuulaista, mutta vastaavasti kainuulaisia kuoli saman vuoden aikana 1058 kappaletta. Kaiken lisäksi kainuulaiset ikääntyvät kovaa vauhtia, jonka myötä palveluiden tarve luonnollisesti kasvaa.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana Kainuun asukasmäärä on vähentynyt yli 6000 asukkaalla, eli olemme tuona aikana menettäneet asukkaita kutakuinkin Hyrynsalmen, Puolangan ja Ristijärven yhteenlasketun asukasmäärän verran. Luvut maalaavat melko pysäyttävää kuvaa tulevaisuudesta.

Elämme valtavan muutoksen keskellä, mutta sen sijaan että etenisimme itse kohti haluttua suuntaa, tunnumme vain ajelehtivan ajopuun lailla kohti tulevaa. Meillä Kainuussa on ollut jo hyvän tovin tarve tehdä aitoja ratkaisuja menneisyyteen ripustautumisen sijaan. Meidän onkin valittava, haluammeko ylläpitää olemassa olevaa kuntarakennetta vaiko laadukkaita peruspalveluita kainuulaisille.

Trendi on nimittäin ollut jo vuosikymmenten ajan se, että leikkaukset on Kainuussa kohdennettu johdonmukaisesti palveluihin, sen sijaan että niitä oltaisiin suunnattu tehottomuutta ruokkiviin ja epämääräisissä voimafantasioissa eläviin hallintohimmeleihin. Jos emme ole valmiita muutoksiin rakenteissa, pelkään tänä keväänä nähdyn palveluiden alasajon olevan vasta alkusoittoa. Häviäjänä tässä kaikessa on palveluita käyttävä kainuulainen.

Meidän on mahdollista saada kainuulainen kuntatalous sekä erityisesti kainuulaisen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset haltuun, kun uskallamme panostaa määrätietoisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen loputtoman palveluiden näivettämisen sijaan. Yksikään perusterveydenhuollosta nipistetty euro tai ennaltaehkäisevää työtä tekeviltä järjestöitä leikattu euro ei lisää hyvinvointiamme, päinvastoin. Meillä on mahdollisuus turvata jokaiselle kainuulaiselle mahdollisuus hyvään ja mielekkääseen elämään ja laadukkaisiin julkisiin palveluihin, jos niin tahdomme.

Laadukkaat ja sujuvat palvelut sekä kokemus hyvästä elämästä ovat tekijöitä, joiden turvin meillä on aito mahdollisuus tehdä rakkaasta kotiseudustamme veto- ja pitovoimainen paikka asumiseen ja elämiseen. Meidän on vain uskallettava katkaista kurjistumisen noidankehä.

Jos katsomme asioita rehellisesti juuri sellaisena kuin ne ovat, emme voi tulla muuhun johtopäätökseen kuin että Kainuun on tulevaisuudessa joko oltava yksi kunta tai sen on vähintäänkin toimittava kuin yksi kunta. Näin saamme hupenevat resurssit riittämään ja pystymme turvaamaan kaikille ihmisille kokemuksen hyvästä elämästä.

Poteroihin junttautumalla ja peräpeiliin katselemalla ei ratkaisuja löydy.

Miikka Kortelainen

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

kuntavaaliehdokas (vas.)

Kajaani