Lukijan mielipide: Kainuun soten etä- ja digiloikka – yliastuttuko?

Aluevaaliehdokas Heli Moilanen (kesk.) tyrmäsi (KS 9.11) Kainuun soten uuden vastaanoton toimintamallin. Vaikka kirjoitus oli yksipuolisen kielteinen, on sen myötä virinnyt keskustelu ollut tarpeellinen.

Moilasella kritiikin ydin oli henkilöstön tyytymättömyys uuteen malliin, puhelin- ja takaisinsoittopalveluiden käytön vaikeus sekä sähköisen asioinnin ikääntyneille aiheuttamat haasteet.

Mallia puolustivat ko. tulosyksiköiden päällikkölääkärit (KS 12.11) pitäen terveydenhuollon uudistumista välttämättömänä mm. henkilöstöresurssien vähenemisestä sekä ikääntyvien määrän ja samalla palvelutarpeen lisääntymisen vuoksi.

Uuden mallin käytäntöön tuoneen Tulevaisuuden sote-keskus Kainuuseen -hankkeen projektipäällikön Pirjo Kyyrösen ja suunnittelija Laura Pasasen mukaan (KS 16.11) uuden mallin omaksuneet asiakkaat ja ammattilaiset ovat olleet siihen pääosin tyytyväisiä. Ja esimerkiksi Sotkamossa, Kuhmossa ja Suomussalmella hoitojonoja ei enää ole ja asiakkaat saavat yhteyden ammattilaiseen saman päivän aikana. Myös kasvokkain tapahtuvaa palvelua saa, jos siihen on hoitajan tai lääkärin arvion perusteella tarvetta.

Kainuun soten yleislääketieteen ym. lääkäreiden mukaan (KS 17.11) mallilla on lähdetty maksimoimaan hoitokontaktien määrää kiinnittämättä huomiota niiden lääketieteelliseen laatuun tai sisältöön. Potilaan kohtaaminen ja hänen terveydentilansa selvittäminen jää etävastaanotossa puutteelliseksi. Ammattilaisia myös painostetaan toteuttamaan vähintään 80 prosenttia hoitotapahtumista etävastaanotolla. Malli onkin aiheuttanut monien terveysasemien ammattilaisten siirtymisen muihin tehtäviin.

Oulun yliopiston yleislääketieteen professorien Juha Auvisen ja Markku Timosen (KS 12.11.) mukaan lääkäriharjoittelun tavoitteet eivät uuden mallin vuoksi toteudu Kainuun terveysasemilla. Siksi ne eivät ole enää sopivia harjoittelupaikkoja heidän lääketieteen opiskelijoilleen.

On selvää, että henkilöstö- ja taloudellisten resurssien puutteen, palvelutarpeen kasvun ja koronan tuoman hoitovelan vuoksi on kehitettävä uusia toimintatapoja, myös etä- ja digipalveluita. Nyt käyttöön otettu toimintamalli on kuitenkin saanut siinä määrin perusteltua kritiikkiä, että Kainuun soten tulee ottaa se vakavasti. Esimerkiksi 80 prosentin etävastaanottotavoite ja ammattilaisten painostaminen sen saavuttamiseen, on otettava tarkasteluun. Siis, jos nämä väitteet todella pitävät paikkansa.

Ihmetystä herättää, että uuden toimintamallin vaikutusta lääkäriharjoitteluun ei ole selvitetty ennen kuin mallia on lähdetty toteuttamaan. Tähän onkin saatava korjaus viipymättä. Se kun vaikuttaa tulevaan lääkäritilanteeseen. Kainuun soten tulee myös selvittää, kuinka suuri osa asiakkaista ei kykene hoitamaan asioitaan uuden mallin mukaisesti ja mitä vaihtoehtoja heille voidaan tarjota. Samoin tulee selvittää, kuinka paljon ammattilaisia on siirtynyt toisiin tehtäviin mallin vuoksi ja miten siirtymistä voidaan jatkossa välttää.

Muuten, ei kai Olli-Pekka Koukkarin pikainen irtisanoutuminen terveysjohtajan virasta vain liity tähän?

Kainuun soten johtaja Maire Ahopelto ja yhtymähallitus ovat olleet uudesta toimintamallista aiheutuneen keskustelun aikana hiljaa. Olisiko aika johdon ottaa vastuuta asiasta ja tulla julkisuuteen kertoen, onko korjaavia liikkeitä tarkoitus tehdä? Vai jatkuuko hiljaisuus toivein, että kritiikki laantuu aikanaan? Vaikka niin kävisikin, esiin tuodut ongelmat eivät sillä ratkea.

Juhani Seppänen

Kainuun maakuntavaltuuston 2. vpj. (kok.)

sote-hallituksen jäsen 2012-2017

Suomussalmi