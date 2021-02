Lukijan mielipide: Kajaanin maksuvalmius on heikko

Milloin Kajaanin paikallisyhdistykset ja ehdokkaaksi lupautuneet alkavat puhua aikuisten oikeasti Kajaanin tulevaisuuden asioista? Miten ehdokkaat aikovat laittaa talouden tasapainoon? Milloin uskottavasti kerrotaan palvelukokonaisuuksista, rakenteellisista ratkaisuista? Maakuntapolitiikasta? Veroista ja käyttömaksuista, maapolitiikasta?

Näitä asioita ei Helsingistä puoluejohtajat hoida.

Nykyinen kaupunginvaltuusto jättää taloudessa todella huonon perinnön

Maksuvalmiuden ylläpitämiseksi, siis arjen pyörittämiseen, talousjohtajalla on oikeus ottaa lyhytaikaista lainaa. Ottovaltuus kuluvana vuonna on 50 miljoonaa euroa. Oikeutusta nostaa lyhytaikaista velkaa on tällä valtuusto kaudella nostettu 35 miljoonalla vuositasolla.

Tämän valtuustokauden tilinpäätökset ovat ikävää luettavaa. Alijäämät vuodelta 2018 ovat 12,2 miljoonaa, 2019 15,8 miljoonaa. Ennakkotietojen mukaan vuosien 2020-21 talouden alijäämät kasvavat huimasti.

Pitää tiedostaa ja ymmärtää vastuiden kokonaisuus. Tämän vaalikauden jälkeen velka huitelee noin 143 miljoonassa ja konsernivelat päälle.

Rahoitusriskit liittyvät talouden yleisiin riskeihin ja haasteisiin kuten valtionosuuksien leikkauksiin ja verotulojen heikkenemiseen sekä sosiaali- ja terveysmenojen kasvuun. Kaupungin toimintaan liittyviä muita rahoitusriskejä ovat muun muassa maksuvalmiuteen, velkaan ja sijoitustoimintaan sekä investointien rahoittamiseen ja kustannusten toteutumiseen liittyvät riskit.

Talouden tasapainoon laittaminen edellyttää voimakasta kulurakenteeseen muutosta ja vahvaa kasvua tulopuolella. On täysin selvää, ettei valtion velkaantuminen voi jatkua loputtomiin. Valtionosuusleikkaukset kunnille tulevat viimeistään seuraavien eduskuntavaalien jälkeen.

Emme saa Kajaanissa ja Kainuussa asioita kuntoon tyhjillä puheilla, työperäisen maahan muuton vastustamisella, lumikasamaksuilla tai parkkimaksuja muuttelemalla emmekä mielikuvilla, joista puuttuu sisältö.

Me tarvitsemme reipasta väestönkasvua ja huoltosuhteen parantamista. Siihen voidaan vaikuttaa monin tavoin mm. järkevällä maapoliittisella ohjelmalla, joka tarjoaa väljempää asumista luontokaupungin kylillä.

Päättäjien enemmistö voi vaikuttaa kaupungin kehitykseen ja kulurakenteeseen tehokkaasti. Se vaatii hyvää asioihin paneutumista. Toimin Kajaanin kaupunginhallituksessa vuosina 2011– 2017. Silloin kaupunginhallituksen enemmistön toimi vastuullisesti, tuloksena talouden tasapaino.

Kajaanin tilinpäätökset noilta vuosilta: 2011 ylijäämä 1,0 miljoona, 2012 ylijäämä 0,3 miljoonaa, 2013 ylijäämä 13,6 miljoonaa, 2014 ylijäämä 7,3 miljoonaa, 2015 alijäämä 1,0 miljoona, 2016 ylijäämää 2,1 miljoonaa, 2017 ylijäämää 1,8 miljoonaa.

Toivo Kyllönen

kaupunginhallituksen jäsen 2011- 2017 (ps.)

Kajaani