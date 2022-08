Lukijan mielipide: Kustannustehokkaita täsmätoimia budjettiriihessä – ehdotamme sosiaaliturvaetuuksien kohottamista ja energiarahaa

Venäjän aloittaman hyökkäyssodan seurauksena etenkin energian ja ruoan hintojen nousu on ollut nopeaa. Tämä aiheuttaa isoja haasteita niin kotitalouksille, yrityksille kuin kansantaloudellekin. Valtion on tarpeen tulla vastaan, jotta tilanne ei ole kenellekään kohtuuton.

Koska toiveet ovat suuremmat kuin valtion rahat, on toimet mietittävä tarkoin. Niiden on syytä kohdistua mahdollisimman tarkasti heille, joita hintojen nousu haittaa eniten.

Tästä syystä ansiotuloveron, polttoaineveron, sähköveron tai ruoan arvonlisäveron alentaminen eivät ole kovinkaan kustannustehokkaita toimia, koska ne kohdistuvat myös hyvin toimeentuleviin ja tulevat valtiolle kalliiksi.

Ruoan, sähkön tai polttoaineen veron alentaminen ei edes välttämättä näkyisi kuluttajahinnoissa vaan parantaisi öljy-yhtiöiden tai kaupan katetta. Samalla näiden verojen alentaminen voisi vielä kiihdyttää hintojen nousua entisestään.

Vihreät on esittänyt sosiaaliturvaetuuksien korottamista, koska hintojen nousu koettelee etenkin pienituloisia.

"Hintojen nousu kun osuu tällä hetkellä eniten juuri maaseudulla asuville."

Samoin ehdotamme energiarahaa, jolla tuettaisiin maaseutualueilla asuvia pienituloisia. Hintojen nousu kun osuu tällä hetkellä eniten juuri maaseudulla asuville. Energiarahan haaste on se, että se on uusi elementti, jonka valmistelu vie hetken. Se kannattaa kuitenkin tehdä, koska on reilua ja myös kustannustehokasta, että tuki kohdistetaan sitä eniten tarvitseville.

Silja Keränen,

diplomi-insinööri, vihreiden puoluevaltuuston puheenjohtaja, Kajaani

Hanna Holopainen, diplomi-insinööri, kansanedustaja, vihreiden varapuheenjohtaja, Lappeenranta