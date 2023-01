Lukijan mielipide: Metsäteollisuus ja kotimainen energiantuotanto uhattuna

Suomalaisen metsäteollisuuden ja energiantuotannon tilanne on vakava.

Tällä menolla yli sata vuotta rakennettua metsiemme talouskäyttöä halutaan voimakkaasti rajoittaa, vähentää puunjalostusta sekä lisätä metsien suojelua.

Ennallistamisasetus on jo kaikkien tiedossa: tavoitteena on suojella Suomen alueesta 30 prosenttia ja lasku EU:n arvion mukaan on jopa19 miljardia euroa. Näin ei voi jatkua.

Euroopan Unioni hakee koko ajan mahdollisuutta saada päätösvaltaansa Suomen metsät. Ilmastopolitiikka on yksi keino, joka tarjoaa pääsyn metsien talouskäytön rajoittamiseen.

Tietoisesti väärin lasketut hiilinielut ja päästöt osoittavat nyt, että metsätkin ovat jo päästölähteitä. Ilmastopaneeli Markku Ollikaisen johdolla vilauttelee päästökaupasta miljardilaskuja ennallistamisen lisäksi. Näin ei voi jatkua.

Turpeen kohtelu fossiilina polttoaineena on päästökaupan takia nostanut kotimaisen kaukolämmön kustannuksia rajusti. CHP-tuotanto, joka on suomalaisten kehittämä, on maailman tehokkain energiantuotannon tapa. Hukkaprosentti on vain kymmenen.

Nyt, kun turve halutaan lopettaa polttoaineena, tarvitaan valtavat määrät puuta turpeen tilalle. Haketta tuodaan jo rannikon satamiin, mutta vakavinta on se, että miljoonia motteja metsäteollisuuden kipeästi tarvitsemaa kuitupuuta ja tukkiakin hakataan suoraan voimalaitosten polttoaineeksi.

Metsäteollisuuden raaka-ainehuolto on nyt uhattuna, kun Venäjän puu on loppunut ja joka ainoa motti tarvitaan jalostukseen. Jos näin jatketaan, seuraavalla lämmityskaudella palaa voimalaitoksissa suuren sellutehtaan raaka-aineet kaasuna taivaalle.

Nyt ollaan tilanteessa, jossa tehtaita suljetaan, jos tämä meno jatkuu. Suomen metsätaloudelle tämä on kohtalon kysymys.

Jotta Suomi välttyisi kriisiltä, on Sanna Marinin (sd.) hallituksen tehtävä heti selvä päätös turpeen käytöstä strategisena huoltovarmuus polttoaineena.

Päästökaupassa turpeelle pitää hakea verottomuus vuotuiseen kasvuun saakka tai sitten kustannukset kompensoidaan energiantuotannossa kokonaan. Turvetta tarvitaan myös maataloudessa ja monessa muussa käytössä.

Sota jatkuu Euroopassa, fossiileja polttoaineita rahdataan ympäri maailmaa Suomeen ja kotimaista energiaa ajetaan alas. Näin ei voi jatkua.

Kirjoittaja on kansanedustaja (kesk.) Ilomantsista.