Lukijan mielipide: Rokotuttaako?

Jos pysyy kotona yksin neljän seinän sisällä, niin kukaan toinen ihminen ei tartuta sinua tautiin, etkä sinä tartuta muita. Tällöin et myöskään loukkaannu liikenteessä tai liukastu pihalla jäähän. Tosin, sisälläkin meteoriitti voi tulla katon läpi ja osua sinuun.

Ihmisen vapauteen elää yhdessä ja valintoihin liittyy aina myös vastuu valinnasta, kuten rokotuksesta.

Maailmassa on kolme asiaa, joilta kukaan ei voi välttyä, mutta kannattaa pohtia, miten nämä omaan toimintaamme vaikuttavat.

1. Absoluuttiset faktat.

Nämä ovat luonnontieteen "vakioita", joihin mielipiteemme ei vaikuta millään tavalla ja joihin teknologiayhteiskuntamme kaikki faktatoiminta perustuu.

2. Tilastolliset faktat.

Loton lisäksi kaikissa ihmiskunnan toimissa pätee ison mittakaavan tilastolliset totuudet, joihin yksittäisen ihmisen mielipide ei vaikuta millään tavalla. Saako yksi henkilö sivuoireen tietystä rokotteesta, kun rokotetta on annettu kymmenille tai sadoille tuhansille? Ehkä, mutta mitä on vaakakupissa, jos ketään ei rokoteta. Tämä esimerkki on suuren ihmispopulaation tilastoa, johon yksilön ihan oma mielipide tai näkemys ei vaikuta.

3. Luottamus toisiin ihmisiin.

Ihmisheimot ovat selviytyneet pallollamme vain ja ainoastaan yhteistoiminnan ja luottamuksen avulla. Luotamme siihen, että eri ihmiset osaavat tehdä eri asioita oikein yhteisen hyvän eteen. Jos emme luottaisi, niin meillä ei olisi tänään ruokaa pöydässä. Eikä tämä ole paljoa karrikoitu esimerkki.

Tieteellinen tutkimus, kuten rokotetutkimus, toimii yleistäen niin, että tutkijaan A ei luoteta ennen kuin monet muut saman alan tutkijat ovat tarkastaneet A:n tutkimuksen ja tulokset. Näin edetään askeleittain eteenpäin, kunnes meillä on käsissämme esimerkiksi riittävän luotettava ja toimiva rokote. Ja jos emme luottaisikaan yhteen tutkijaan A, niin luotammeko kuitenkin satoihin saman aiheen tutkijoihin kymmenissä eri tutkimusryhmissä?

Tilastoajattelun rautalankaa: Jos rokotus aiheuttaa joillekin punoitusta tai nuhaa, niin tätä voisi verrata siihen, että liukastuisin pyllylleni jalkakäytävällä, joka oli kyllä hiekoitettu 99.9 prosenttisesti hyvin. Kohdalleni vaan sattui se 0.1 prosentin osuus, johon liukastuin.

Takamuksen mustelma paranee viikossa. Ja toki voi olla, että kaatuessa pää iskee jäähän tai luu vaurioituu. Mutta jos senkin haluaa välttää 100 prosenttisesti, niin silloin on jäätävä sisälle odottamaan sitä meteoriittia.

Kyösti Karttunen

tutkija

Kajaani