Lukijan mielipide: Senaattoreistako Kainuun maakuntavaltuusto koostetaan?

Aluevaalissa 23.1.2022 valitaan Kainuun edustajat ratkomaan alueemme sosiaali-, terveys-, sekä pelastustoimen palvelujen tulevaisuus. Valitut edustajat päättävät sen, mitkä palvelut jäävät Kajaanin ulkopuolisten kuntien hoitoon. Täten eri kunnissa annetut äänet määrällisesti ja kohdennettuna vaikuttavat palvelujen tulevaan saatavuuteen näissä kunnissa.

Ymmärtävätkö äänestykseen osallistumattomat henkilöt tämän?

Kainuulaiset nykyiset ja entiset "senaattorit" ovat kilvan tyrkyllä hyvinvointialueemme päättäjiksi. Käytännössä heille on koulutusten ja monien tehtäviensä myötä syntynyt laajempi näkemys päätösten vaikuttavuudesta, mutta heidänkin joukosta kirjavuutta löytyy.

Valtuustoedustajiksi on pyrkimässä Kettusia kaksin kappalein. Tuomas Kettunen , nuori kuhmolainen ensimäistä kertaa Arkadianmäellä oleva senaattori eduskuntatyön sisäistäneenä on henkilö paikallaan. Hän on kasvattanut ymmärrystään Kuhmon kunnallispolitiikassa ja päässyt kansanedustajan toimessaan tiimeihin mukaan, eli näkee Kainuun tulevan hyvinvointialueen kokonaisuuden.

Vastaavasti Pentti Kettunen on eduskuntatyön iäkäs pitkän linjan konkari, joka tietää päätöksiin johtavat politiikan koukerot tarkalleen. Jostain kumman syystä hän on sisäistänyt poliittisten vastustajiensa haukkumisen sekä kilpailevien puolueiden mustamaalaamisen, mikä näkyy hänen mielipidekirjoituksissaan.

Ajatteleeko hän toisia kampittamalla kasvattavansa omaa suosiota? Siksikö hän ulkoistui Kajaanin perussuomalaiset ry:stä, kun Paavo Väyrysen tyylinen oikeassa olemisen tarve voittaa kaiken?.

Kainuun hyvinvointialueen tuleviksi päättäjiksi toivoisi löytyvän sellaiset henkilöt, jotka näkevät Kainuun kokonaisuutena ja kykenevät tasaveroiseen tiimityöhön tulevaisuutemme rakentamisessa!

Aulis Korhonen

Sotkamo